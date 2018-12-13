Генетический материал с предполагаемого захоронения Едиге батыра в Мангистау направлен для изучения в Гаагу

Реконструкция черепа мужчины. Фото предоставлено заповедником
Скелет мужчины был передан отечественными археологами в Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук.
- Проведена реконструкция лица по черепу мужчины, который датируется 1225-1285 годами. Установлено, что череп принадлежит 45-55-летнему мужчине из числа аристократии. ДНК-исследования проводятся в Гааге (Нидерланды). Предположительно, в следующем году мы сможем узнать, кто на самом деле захоронен в мавзолее Карауылкумбет и к какой народности он относится. На данный момент исследования показывают, что погребенный человек не Едиге, так как по времени не совпадает с годами жизни известного военачальника - ногайский полководец умер в 1419 году, между ним и захороненным человеком имеется разница в 150 лет. Возможно, его тоже звали Едиге, и однозначно это был влиятельный человек, живший в эпоху Золотой Орды, так как такое уникальное сооружение простому человеку не построили бы, - сказал Марат Утесинов.
Ранее местные специалисты предполагали, что в мавзолее Карауылкумбет, датируемом XVI-XVII веком, захоронен Едиге батыр, основатель Ногайской Орды. Поводом для такого предположения стало имя батыра, высеченное арабской вязью на портале мавзолея. На внешней стене мавзолея имеется арабографическая надпись, которая недостаточно видима, повреждена вследствие природно-климатических факторов. Однако удалось расшифровать следующие слова: «Едиге… абер-бауар… верховный би, бахадур был … ».
Памятник обнаружили сотрудники историко-культурного заповедника в 2008 году на территории некрополя Карауылкумбет в 20 километрах к юго-востоку от села Онды Мангистауского района.
Едиге был основоположником Ногайской орды, крупным полководцем и государственным деятелем, жившим в конце ХIV – начале ХV веков. Его подвигам посвящен сюжет эпоса «Қырымның қырық батыры» («Сорок батыров степи»). В основе эпоса лежат исторические события, происходившие много веков назад в Крыму, в Центральной Азии, в Казахстане, в том числе в Мангистау.
В ходе научной экспедиции, в которую вошли ученые Казахстана, России, Азербайджана, Турции, в Мангистау были изучены памятники по нескольким направлениям: этнографии, петроглифам, колодцам, подземным мечетям и др.
Со слов Марата Утесинова, в настоящее время к выпуску готовится документальный фильм о работе экспедиции на пяти языках: русском, казахском, английском, туркменском и узбекском.
- Проведена реконструкция лица по черепу мужчины, который датируется 1225-1285 годами. Установлено, что череп принадлежит 45-55-летнему мужчине из числа аристократии. ДНК-исследования проводятся в Гааге (Нидерланды). Предположительно, в следующем году мы сможем узнать, кто на самом деле захоронен в мавзолее Карауылкумбет и к какой народности он относится. На данный момент исследования показывают, что погребенный человек не Едиге, так как по времени не совпадает с годами жизни известного военачальника - ногайский полководец умер в 1419 году, между ним и захороненным человеком имеется разница в 150 лет. Возможно, его тоже звали Едиге, и однозначно это был влиятельный человек, живший в эпоху Золотой Орды, так как такое уникальное сооружение простому человеку не построили бы, - сказал Марат Утесинов.
Ранее местные специалисты предполагали, что в мавзолее Карауылкумбет, датируемом XVI-XVII веком, захоронен Едиге батыр, основатель Ногайской Орды. Поводом для такого предположения стало имя батыра, высеченное арабской вязью на портале мавзолея. На внешней стене мавзолея имеется арабографическая надпись, которая недостаточно видима, повреждена вследствие природно-климатических факторов. Однако удалось расшифровать следующие слова: «Едиге… абер-бауар… верховный би, бахадур был … ».
Памятник обнаружили сотрудники историко-культурного заповедника в 2008 году на территории некрополя Карауылкумбет в 20 километрах к юго-востоку от села Онды Мангистауского района.
Едиге был основоположником Ногайской орды, крупным полководцем и государственным деятелем, жившим в конце ХIV – начале ХV веков. Его подвигам посвящен сюжет эпоса «Қырымның қырық батыры» («Сорок батыров степи»). В основе эпоса лежат исторические события, происходившие много веков назад в Крыму, в Центральной Азии, в Казахстане, в том числе в Мангистау.
В ходе научной экспедиции, в которую вошли ученые Казахстана, России, Азербайджана, Турции, в Мангистау были изучены памятники по нескольким направлениям: этнографии, петроглифам, колодцам, подземным мечетям и др.
Со слов Марата Утесинова, в настоящее время к выпуску готовится документальный фильм о работе экспедиции на пяти языках: русском, казахском, английском, туркменском и узбекском.
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