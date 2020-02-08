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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 476

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Ежегодную традиционную степную охоту ловчими птицами и гончими собаками (тазы) организовали сотрудники историко-культурного комплекса «Отпан». Руслан Чуров, фотограф из Актау запечатлел моменты мероприятия.

Фото Руслана Чурова
Степная охота проводилась 7 февраля в местности Отпан-тау.

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту


Руслан Чуров присутствовал на мероприятии в качестве фотографа.

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту


- История Мангистау, история кочевников. Издревле они занимались охотой. Один из видов охоты - это с ловчими птицами и охотничьими собаками породы «тазы». Появилась возможность увидеть это вживую. Конечно, я не мог это пропустить. Наблюдать за теми, кто сумел приручить диких птиц и сохраняет традиции своего народа — это лучшее, что мы можем видеть спустя поколения. Удивило и обрадовало, что среди присутствующих были не только взрослые, но и много молодёжи, - поделился Руслан Чуров.

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту


Напомним, на степную охоту приглашали жителей и гостей Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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  • alesha
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 14:51
Фотограф похоже уснул через пару минут, где остальные фото? Почему так мало?
 
 

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