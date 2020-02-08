Зов предков: Житель Мангистау запечатлел степную охоту

Фото Руслана Чурова
Степная охота проводилась 7 февраля в местности Отпан-тау.
Руслан Чуров присутствовал на мероприятии в качестве фотографа.
- История Мангистау, история кочевников. Издревле они занимались охотой. Один из видов охоты - это с ловчими птицами и охотничьими собаками породы «тазы». Появилась возможность увидеть это вживую. Конечно, я не мог это пропустить. Наблюдать за теми, кто сумел приручить диких птиц и сохраняет традиции своего народа — это лучшее, что мы можем видеть спустя поколения. Удивило и обрадовало, что среди присутствующих были не только взрослые, но и много молодёжи, - поделился Руслан Чуров.
Напомним, на степную охоту приглашали жителей и гостей Мангистау.
Руслан Чуров присутствовал на мероприятии в качестве фотографа.
- История Мангистау, история кочевников. Издревле они занимались охотой. Один из видов охоты - это с ловчими птицами и охотничьими собаками породы «тазы». Появилась возможность увидеть это вживую. Конечно, я не мог это пропустить. Наблюдать за теми, кто сумел приручить диких птиц и сохраняет традиции своего народа — это лучшее, что мы можем видеть спустя поколения. Удивило и обрадовало, что среди присутствующих были не только взрослые, но и много молодёжи, - поделился Руслан Чуров.
Напомним, на степную охоту приглашали жителей и гостей Мангистау.