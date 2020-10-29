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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 662

«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау

Кинолента рассказывает историю полицейского, который практически в одиночку смог раскрыть дело о похищении ребенка. О съемках этой новеллы под названием «Осенняя тревога» поделился художественный руководитель проекта Бахыт Килибаев.

Фото предоставил художественный руководитель проекта Бахыт Килибаев
Киноновеллу «Осенняя тревога» снимают в рамках проекта «За что я люблю Казахстан и казахстанцев» по заказу АО Агентство «Хабар». Идея проекта принадлежит «Сценарной мастерской Бахыта Килибаева». Они провели конкурс реальных историй об удивительных людях - казахстанцах, живущих в наше время. Проект приурочен к 30-летию Независимости Казахстана.

«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау


Сам художественный сериал состоит из 50 киноновелл, которые будут сняты 50-ю разными творческими группами практически из всех регионов нашей страны.

«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау


В рамках конкурса из Актау пришла история про полицейского, который практически в одиночку смог раскрыть дело о похищении ребенка. К съемкам привлечены полицейские, сотрудники ЧС, водолазы и кинологи.

«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау


В главной роли занят известный местный актер и сценарист Туребек Сайлаулы, а в роли «похищенного» ребенка его дочь - маленькая Аниса Төребеккызы. Это самая маленькая актриса в сериале. Ей всего один год и три месяца. В эфире сериал будет выходить с 14 декабря 2020 года на телеканале «Хабар».

«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау


- Судьба у каждого своя и то, что случается с реальными людьми, зачастую намного глубже, интереснее и содержательнее, чем то, что в состоянии придумать писатели и сценаристы. И мы даже представить не можем, сколько удивительных и уникальных людей живут в разных уголках Казахстана. Люди, которыми хочется восхищаться, кому хочется подражать и гордиться, - поделился Бахыт Килибаев.





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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:50
С интересом просмотрел картинки не читая и осознал,насколько я люблю собак и ненавижу мусоров в любом виде и это давно свершившейся факт.
 
 

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