«Осенняя тревога». Съемки киноновеллы проходят в Актау

- Судьба у каждого своя и то, что случается с реальными людьми, зачастую намного глубже, интереснее и содержательнее, чем то, что в состоянии придумать писатели и сценаристы. И мы даже представить не можем, сколько удивительных и уникальных людей живут в разных уголках Казахстана. Люди, которыми хочется восхищаться, кому хочется подражать и гордиться, - поделился Бахыт Килибаев.

Киноновеллу «Осенняя тревога» снимают в рамках проекта «За что я люблю Казахстан и казахстанцев» по заказу АО Агентство «Хабар». Идея проекта принадлежит «Сценарной мастерской Бахыта Килибаева». Они провели конкурс реальных историй об удивительных людях - казахстанцах, живущих в наше время. Проект приурочен к 30-летию Независимости Казахстана.Сам художественный сериал состоит из 50 киноновелл, которые будут сняты 50-ю разными творческими группами практически из всех регионов нашей страны.В рамках конкурса из Актау пришла история про полицейского, который практически в одиночку смог раскрыть дело о похищении ребенка. К съемкам привлечены полицейские, сотрудники ЧС, водолазы и кинологи.В главной роли занят известный местный актер и сценарист Туребек Сайлаулы, а в роли «похищенного» ребенка его дочь - маленькая Аниса Төребеккызы. Это самая маленькая актриса в сериале. Ей всего один год и три месяца. В эфире сериал будет выходить с 14 декабря 2020 года на телеканале «Хабар».