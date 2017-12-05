В Каспийском море в 340 километрах от Актау произошло землетрясение

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 56 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 40° 47`северной широты, 51° 73` восточной долготы. 40.47 , 51.73
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Вторник, 05 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили