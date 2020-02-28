Вниманию водителей: Мангистау накрыла пыльная буря

Сильный ветер и пыльная буря наблюдаются в регионе сегодня, 28 февраля.Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждал об усилении ветра до 15-20 метров в секунду.По сообщению автовладельцев, пыльная буря и ветер затрудняют дорожное движение на трассе Актау-Жанаозен.Жители Актау делятся видео в социальных сетях.Полицейские и спасатели Мангистау просят граждан без особой надобности не выезжать сегодня на автотрассы и быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим.