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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 1254

Вред всё-таки был! АО «КазАзот» два года не оплачивало штраф за нанесённый окружающей среде ущерб

Компанию оштрафовали в 2018 году на 139 миллионов тенге за нанесённый окружающей среде ущерб. Штраф организация оплатила лишь в этом году. Об этом сообщили в специализированной природоохранной прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративное фото пользователя Сети из архива Lada.kz
Специализированной природоохранной прокуратурой по результатам анализа деятельности департамента экологии по Мангистауской области был выявлен факт непринятия мер по взысканию ущерба, нанесённого окружающей среде, с акционерного общества (АО) «КазАзот».

- В 2018 году департаментом экологии была проведена проверка деятельности АО «КазАзот», по результатам которой организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 139 миллионов тенге за нанесённый ущерб окружающей среде. Компания обжаловала это решение в связи с незаконностью проведения проверки. Специализированный административный суд признал незаконность акта проверки и прекратил административное производство в отношении акционерного общества. Однако, прекращение дел в отношении АО «КазАзот» не освобождает компанию от возмещения ущерба окружающей среде, - пояснили в природоохранной прокуратуре.

По данному факту природоохранной прокуратурой в департамент экологии по области внесён акт надзора о внесении искового заявления о возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде с АО «КазАзот».

Решением апелляционной коллегии областного суда от 26 июля этого года иск департамента экологии был удовлетворён полностью.

- На основании решения суда в доход государства было взыскано 139 миллионов тенге, - добавили в природоохранной прокуратуре.


Видео из архива Lada.kz.


Напомним, в 2015 году представители АО «КазАзот» заявляли, что выбросы жёлтого цвета не представляют опасности для жителей Актау.

В 2017 году в руководстве компании вновь опровергли версию жителей Актау о выбросах с завода. Горожане посчитали, что «лисий хвост» является вредным для окружающей среды.

В мае этого года на предприятии «КазАзот» в Актау снова прокомментировали «лисий хвост». По словам пресс-службы компании, выбросы на предприятии в окружающую среду безопасны для жителей региона и окружающей среды.



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Комментарии ( 4 )

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 Mackoi (Посетители) Сегодня, 16:37
Проверку признали незаконной, а как можно предъявить ущерб на основании незаконного акта проверки?
 
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Lelik72 (Посетители) Сегодня, 16:19
А, вы говорите короновирус! Вот, что нас убивает!
 
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 YYP (Посетители) Сегодня, 16:11
а ущерб здоровью горожан будет возмещать КазАзот?
 
-3
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 15:30
Казазот надо загород вывести, в район Фортшевченко. Кто додумался разместить его в городе?
 
 

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