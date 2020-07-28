Вред всё-таки был! АО «КазАзот» два года не оплачивало штраф за нанесённый окружающей среде ущерб

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Специализированной природоохранной прокуратурой по результатам анализа деятельности департамента экологии по Мангистауской области был выявлен факт непринятия мер по взысканию ущерба, нанесённого окружающей среде, с акционерного общества (АО) «КазАзот».
- В 2018 году департаментом экологии была проведена проверка деятельности АО «КазАзот», по результатам которой организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 139 миллионов тенге за нанесённый ущерб окружающей среде. Компания обжаловала это решение в связи с незаконностью проведения проверки. Специализированный административный суд признал незаконность акта проверки и прекратил административное производство в отношении акционерного общества. Однако, прекращение дел в отношении АО «КазАзот» не освобождает компанию от возмещения ущерба окружающей среде, - пояснили в природоохранной прокуратуре.
По данному факту природоохранной прокуратурой в департамент экологии по области внесён акт надзора о внесении искового заявления о возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде с АО «КазАзот».
Решением апелляционной коллегии областного суда от 26 июля этого года иск департамента экологии был удовлетворён полностью.
- На основании решения суда в доход государства было взыскано 139 миллионов тенге, - добавили в природоохранной прокуратуре.
Напомним, в 2015 году представители АО «КазАзот» заявляли, что выбросы жёлтого цвета не представляют опасности для жителей Актау.
В 2017 году в руководстве компании вновь опровергли версию жителей Актау о выбросах с завода. Горожане посчитали, что «лисий хвост» является вредным для окружающей среды.
В мае этого года на предприятии «КазАзот» в Актау снова прокомментировали «лисий хвост». По словам пресс-службы компании, выбросы на предприятии в окружающую среду безопасны для жителей региона и окружающей среды.
- В 2018 году департаментом экологии была проведена проверка деятельности АО «КазАзот», по результатам которой организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 139 миллионов тенге за нанесённый ущерб окружающей среде. Компания обжаловала это решение в связи с незаконностью проведения проверки. Специализированный административный суд признал незаконность акта проверки и прекратил административное производство в отношении акционерного общества. Однако, прекращение дел в отношении АО «КазАзот» не освобождает компанию от возмещения ущерба окружающей среде, - пояснили в природоохранной прокуратуре.
По данному факту природоохранной прокуратурой в департамент экологии по области внесён акт надзора о внесении искового заявления о возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде с АО «КазАзот».
Решением апелляционной коллегии областного суда от 26 июля этого года иск департамента экологии был удовлетворён полностью.
- На основании решения суда в доход государства было взыскано 139 миллионов тенге, - добавили в природоохранной прокуратуре.
Видео из архива Lada.kz.
Напомним, в 2015 году представители АО «КазАзот» заявляли, что выбросы жёлтого цвета не представляют опасности для жителей Актау.
В 2017 году в руководстве компании вновь опровергли версию жителей Актау о выбросах с завода. Горожане посчитали, что «лисий хвост» является вредным для окружающей среды.
В мае этого года на предприятии «КазАзот» в Актау снова прокомментировали «лисий хвост». По словам пресс-службы компании, выбросы на предприятии в окружающую среду безопасны для жителей региона и окружающей среды.