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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:33

Просмотров: 787

От возгорания нефтяных продуктов на месторождении в Жанаозене никто не пострадал

В шести километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3 (нефтегазодобывающее управление) АО «Озенмунайгаз». Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
Вызов на пульт дежурного поступил в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші».

- Поступил сигнал о возгорании разлитых нефтепродуктов рядом со скважной №4412, находящейся возле установки №61. Она принадлежит учреждению НДГУ-3. Данная установка расположена в шести километрах в северном направлении от Жанаозена. В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.


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Комментарии ( 2 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 22:02
Площадь горения составила шесть квадратных -или -да гори оно синим пламенем!
 
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Одисей. (Посетители) Сегодня, 21:41
Кто же тебе сообщит о пострадавших.. umnik
Новогодняя премия тоже горит... popa ....

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 

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