От возгорания нефтяных продуктов на месторождении в Жанаозене никто не пострадал

Фото из архива "Лады"

Вызов на пульт дежурного поступил в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші».



- Поступил сигнал о возгорании разлитых нефтепродуктов рядом со скважной №4412, находящейся возле установки №61. Она принадлежит учреждению НДГУ-3. Данная установка расположена в шести километрах в северном направлении от Жанаозена. В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.