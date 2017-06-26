Сбежавшего из воинской части солдата-срочника задержали в Жетыбае

- На место выехали представители военной полиции Актауского гарнизона и командование войсковой части. Задержанного доставили в часть. Он жив и здоров, - сообщил Рустам Ходжаев.

- Солдат объяснил причину ухода тоской по дому, как обычно бывает у молодых призывников. Он хотел уехать к матери в Уральск. Его родители в разводе. Мать живет одна, есть старший брат, - отметил Рустам Ходжаев.