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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 642

Сбежавшего из воинской части солдата-срочника задержали в Жетыбае

Задержанному грозит до 10 суток ареста за самовольное оставление места службы. Об этом сообщил полковник юстиции Рустам Ходжаев, военный прокурор Актауского гарнизона.

Иллюстративное фото с сайта newc.info
Сбежавшего солдата, как рассказал Рустам Ходжаев, сотрудники УВД Актау задержали в воскресенье, 25 июня, в 10:25.

- На место выехали представители военной полиции Актауского гарнизона и командование войсковой части. Задержанного доставили в часть. Он жив и здоров, - сообщил Рустам Ходжаев.


Военнослужащему, как отметил военный прокурор, грозит административный арест на срок до 10 суток согласно части 3 статьи 652 КоАП РК (Самовольное оставление части или места службы).

- Солдат объяснил причину ухода тоской по дому, как обычно бывает у молодых призывников. Он хотел уехать к матери в Уральск. Его родители в разводе. Мать живет одна, есть старший брат, - отметил Рустам Ходжаев.


Напомним, отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней поверки 23 июня.


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Комментарии ( 1 )

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  • Крадун
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  • Крест
 Москит (Посетители) Сегодня, 15:31
грозит административный арест на срок до 10 суток согласно части 3 статьи 652 КоАП РК
В войсках после пяти суток обязаны сводить в душ(баню) и только потом вторые пять. Беглец будет отбывать мини срок по гражданскому кодексу,присяги походу ещё не было.
 
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  • Москит
 RRR (Посетители) Сегодня, 14:54
Он хотел уехать к матери в Уральск.

Наверное хотел попасть на утренний рейс автобуса Жетыбай-Уральск... Я так думаю! chih
 
 

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