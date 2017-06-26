Сбежавшего из воинской части солдата-срочника задержали в Жетыбае

Иллюстративное фото с сайта newc.info
Сбежавшего солдата, как рассказал Рустам Ходжаев, сотрудники УВД Актау задержали в воскресенье, 25 июня, в 10:25.
Военнослужащему, как отметил военный прокурор, грозит административный арест на срок до 10 суток согласно части 3 статьи 652 КоАП РК (Самовольное оставление части или места службы).
Напомним, отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней поверки 23 июня.
- На место выехали представители военной полиции Актауского гарнизона и командование войсковой части. Задержанного доставили в часть. Он жив и здоров, - сообщил Рустам Ходжаев.
Военнослужащему, как отметил военный прокурор, грозит административный арест на срок до 10 суток согласно части 3 статьи 652 КоАП РК (Самовольное оставление части или места службы).
- Солдат объяснил причину ухода тоской по дому, как обычно бывает у молодых призывников. Он хотел уехать к матери в Уральск. Его родители в разводе. Мать живет одна, есть старший брат, - отметил Рустам Ходжаев.
Напомним, отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней поверки 23 июня.