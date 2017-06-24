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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:32

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Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау

Отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней проверки 23 июня. Об этом сообщили в воинской части.

Фото из сети интернет
Во втором батальоне войсковой части №25744 в пятницу вечером, 23 июня, перед отбоем проводилась вечерняя «перекличка». Дежурный, обнаружив, что военнослужащего нет в строю, поднял тревогу.

Как стало известно, молодого человека 1998 года рождения призвали в ряды вооруженных сил из Уральска в 2017 году.
Дезертир, как сообщили в воинской части, безоружен. На данный момент ведутся его поиски.

Войсковая часть № 25744 расположена на 23 километре по дороге в поселок Курык за ТОО «МАЭК-Казатомпром». Здесь дислоцируется морская пехота военно-морских сил Министерства обороны Республики Казахстан.

Напомним, в начале января 2012 года из воинской части №25744 сбежали два вооруженных солдата. На следующий день их задержали в одной из городских шашлычных.


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