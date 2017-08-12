Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау

Подробности будут сообщены дополнительно.
В 2013 году на железнодорожном переезде между поселком Баянды и Мангистау-5 столкнулся грузовой автомобиль с тепловозом .
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