Стрельба по ребенку в 14 микрорайоне Актау попала на видео

Сегодня, 7 мая, мама пострадавшего мальчика, полицейские и понятые побывали на месте происшествия.
Напомним, инцидент произошел 30 апреля за домом №20 в 14 микрорайоне Актау.
В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении подозреваемого в стрельбе ведется досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК.
Для справки. Статья 293 часть 3 УК РК (Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью).