Стрельба по ребенку в 14 микрорайоне Актау попала на видео

- Даже если это произошло случайно, человек не имеет права стрелять из окна. Для этого существуют специальные места, - возмутилась Лейла.

- Никакие листья и кусты ему не преграждали обзор. Место просматривается хорошо, - дополнила Лейла.

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.