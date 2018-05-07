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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 767

Стрельба по ребенку в 14 микрорайоне Актау попала на видео

Выстрел, как считает мама мальчика, был целенаправленным, а не случайным.

Кадр видео
На записи с камер видеонаблюдения видно, как мальчик держится за ногу и озирается по сторонам.



- Даже если это произошло случайно, человек не имеет права стрелять из окна. Для этого существуют специальные места, - возмутилась Лейла.


Сегодня, 7 мая, мама пострадавшего мальчика, полицейские и понятые побывали на месте происшествия.

- Никакие листья и кусты ему не преграждали обзор. Место просматривается хорошо, - дополнила Лейла.


Напомним, инцидент произошел 30 апреля за домом №20 в 14 микрорайоне Актау.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении подозреваемого в стрельбе ведется досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК.

Для справки. Статья 293 часть 3 УК РК (Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью).

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Комментарии ( 1 )

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minus (Посетители) Сегодня, 15:31
Поймайте и без наказания не оставляйте этого стрелка! stop hammer
 
 

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