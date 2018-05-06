Из окна по ребенку стреляли в Актау

Ребенок почувствовал боль и заплакал. Друзья мальчика отвели его домой к отцу. Родители обратились к участковому. На следующий день отец узнал номер квартиры, откуда могли стрелять, но дверь никто не открыл.
5 мая Лейла возвращалась за ребенком, который играл на футбольном поле, и услышала выстрелы. Она заметила, как со второго этажа выглядывает что-то похожее на дуло.
Женщина обратилась в полицию. Участковый направился в квартиру, откуда предположительно производились выстрелы. Мужчину, который был в квартире, задержали и доставили в УВД для выяснения обстоятельств. Лейла написала заявление.
По словам женщины, мужчина стрелял из пневматической винтовки.
Чтобы зафиксировать полученные ранения, семья обратилась в судебно-медицинскую экспертизу.
Женщина просит жителей Актау, кто мог пострадать от выстрелов, написать заявление в УВД.
Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.