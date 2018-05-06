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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 2948

Из окна по ребенку стреляли в Актау

Инцидент произошел в 14 микрорайоне.

Полученное ранение
Как рассказала жительница Актау Лейла (имя изменено), 30 апреля ее шестилетний сын играл за домом №20 в 14 микрорайоне. Неизвестный выстрелил в сторону ребенка.

Из окна по ребенку стреляли в Актау


Ребенок почувствовал боль и заплакал. Друзья мальчика отвели его домой к отцу. Родители обратились к участковому. На следующий день отец узнал номер квартиры, откуда могли стрелять, но дверь никто не открыл.

Из окна по ребенку стреляли в Актау

Камеры видеонаблюдения


5 мая Лейла возвращалась за ребенком, который играл на футбольном поле, и услышала выстрелы. Она заметила, как со второго этажа выглядывает что-то похожее на дуло.

Женщина обратилась в полицию. Участковый направился в квартиру, откуда предположительно производились выстрелы. Мужчину, который был в квартире, задержали и доставили в УВД для выяснения обстоятельств. Лейла написала заявление.

Из окна по ребенку стреляли в Актау

По словам женщины, мужчина стрелял из пневматической винтовки.

Из окна по ребенку стреляли в Актау


Чтобы зафиксировать полученные ранения, семья обратилась в судебно-медицинскую экспертизу.

Женщина просит жителей Актау, кто мог пострадать от выстрелов, написать заявление в УВД.

Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:38
Masqara. Kúnniń jaryģynda myltyq atylģan degen uıat. Árıne, myltyq atqan adamdy tabý kerek...
 
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  • мыряльщик
 бася (Посетители) Сегодня, 17:49
нельзя прощать такие вещи..
если в ребёнка целился не задумываясь,представляете что может натворить этот урод и дальше,что в его голове?
и обязательно брать на учёт этих стрелков,как и маньяков..
 
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мыряльщик (Посетители) Сегодня, 17:43
Несколько лет назад был такой случай, тоже ребенок пострадал от пневматической винтовки. Но тогда насколько помнится не установили стрелка.Лада размещала статью про это.
 
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  • бася
 Satuk (Посетители) Сегодня, 17:01
Весна первомайская или дурень или преступник с весомыми отклонениями. Однозначно судить и как можно строже,мог попасть в глаз или висок и убить.
 
 

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