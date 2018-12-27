Врач из Актау оказал помощь потерявшему сознание пассажиру самолета

Руслан Бектубаев. Фото из архива Lada.kz

По словам очевидцев, как выяснилось позже, иностранный гражданин упал в обморок из-за низкого артериального давления. Помощь врач оказывал вместе с борпроводниками, используя медицинское оборудование, имевшееся на борту.



Пострадавший пассажир пришел в себя до прилета в столицу, после осмотра бригадой Скорой помощи Астаны, которая встречала в аэропорту, уехал из аэропорта самостоятельно.



Руслан Бектубаев, оказавший помощь пассажиру, является директором Мангистауского филиала Фонда обязательного медицинского страхования.