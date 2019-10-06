Реакция фанатов «Каспия» на поражение команды попала на видео

Скриншот видеоматериала
Видео опубликовали в Сети 5 октября.
Часть фан-клуба актауской команды после игры принялась оскорблять судейский состав матча, а также игроков петропавловского клуба.
Напомним, игра «Каспия» с петропавловским футбольным клубом закончилась со счётом 0:2 в пользу «гостей» стадиона.
Часть фан-клуба актауской команды после игры принялась оскорблять судейский состав матча, а также игроков петропавловского клуба.
Напомним, игра «Каспия» с петропавловским футбольным клубом закончилась со счётом 0:2 в пользу «гостей» стадиона.