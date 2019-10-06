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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 717

Реакция фанатов «Каспия» на поражение команды попала на видео

Некоторые фанаты остались недовольны исходом матча футбольных клубов «Каспий» и «Кызылжар СК».

Скриншот видеоматериала
Видео опубликовали в Сети 5 октября.

Часть фан-клуба актауской команды после игры принялась оскорблять судейский состав матча, а также игроков петропавловского клуба.



Напомним, игра «Каспия» с петропавловским футбольным клубом закончилась со счётом 0:2 в пользу «гостей» стадиона.


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Комментарии ( 4 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 19:08
Цитата: Bass66
Почему полиция не задерживает и не привлекает к административной ответственности за оскорбления и нецензурную брань?!

хорошая идея !
одним словом мам***! очень невоспитанный человек.
толком не может говорить, лучше бы молчал)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Gen Oxy
  • n92
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:40
Почему полиция не задерживает и не привлекает к административной ответственности за оскорбления и нецензурную брань?!
 
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  • HiWatch
  • n92
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:51
Наверное у букмекеров просадил нехилую сумму,вот и надрывается.
 
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  • tolk
  • HiWatch
 Kompot (Посетители) Сегодня, 17:04
Лада, зачем выставлять видео со звуком, если всё запикали?
 
 

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