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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 1906

Ножевые ранения получили два участника массовой драки в Мангистау

Двое 20-летних парней были госпитализированы с места групповой драки в селе Шетпе в Мангистаускую центральную районную больницу (МЦРБ) с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала из архива Lada.kz
Два жителя села Шетпе 1999 годов рождения получили ножевые ранения в ходе массовой драки на ипподроме в Мангистауском районе.

- У одного из них диагностированы ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости. Ему провели лапаротомию, ревизию брюшной полости, ушивание IV сегмента печени, санацию брюшной полости и дренирование подпеченочного пространства, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Второй пострадавший получил колото-резаную рану ягодичной мышцы. Ему сделали первичную хирургическую обработку раны.

В управлении здравоохранения отметили, что на данный момент состояние парней остаётся стабильно хорошим.

Напомним, массовая драка на ипподроме в Мангистау попала на видео. Полиция области прокомментировала групповую драку в селе Шетпе.



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Комментарии ( 5 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 19:29
n92,
Слабые они поколение такое беспонтовое.
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 19:17
Мама прости зассыхи за ножи схватились воистину у индейцев душка нет,ты морду шетпинскому расквась отпинай его гада зачем резать слабость свою напоказ вот уроды. В драке справедливость если хотите,лучше конечно сравнять и разрулить,но если нельзя бейся кулаками и ногами ножик дело последнее ненавижу трусов шоб они издохли гниды.Не баньте иначе не могу.
 
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  • Князь
 бася (Посетители) Сегодня, 19:09
таких дикарей только в резервациях держать..
 
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  • бася
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 vnshds (Посетители) Сегодня, 18:12
А руки тем кто взялся за ножи уже отрубили ?
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 17:44
да, сил не хватило - взялись за ножи...так и убить можно человека. Совсем не думают о последствиях.
 
 

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