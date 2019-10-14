Ножевые ранения получили два участника массовой драки в Мангистау

Коллаж из скриншотов видеоматериала из архива Lada.kz
Два жителя села Шетпе 1999 годов рождения получили ножевые ранения в ходе массовой драки на ипподроме в Мангистауском районе.
- У одного из них диагностированы ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости. Ему провели лапаротомию, ревизию брюшной полости, ушивание IV сегмента печени, санацию брюшной полости и дренирование подпеченочного пространства, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Второй пострадавший получил колото-резаную рану ягодичной мышцы. Ему сделали первичную хирургическую обработку раны.
В управлении здравоохранения отметили, что на данный момент состояние парней остаётся стабильно хорошим.
Напомним, массовая драка на ипподроме в Мангистау попала на видео. Полиция области прокомментировала групповую драку в селе Шетпе.
- У одного из них диагностированы ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости. Ему провели лапаротомию, ревизию брюшной полости, ушивание IV сегмента печени, санацию брюшной полости и дренирование подпеченочного пространства, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Второй пострадавший получил колото-резаную рану ягодичной мышцы. Ему сделали первичную хирургическую обработку раны.
В управлении здравоохранения отметили, что на данный момент состояние парней остаётся стабильно хорошим.
Напомним, массовая драка на ипподроме в Мангистау попала на видео. Полиция области прокомментировала групповую драку в селе Шетпе.