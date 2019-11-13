Смертельная авария в Актау: За рулём одного из автомобилей находился 13-летний подросток

Скриншот видеоматериала
В аварии, которая произошла утром 13 ноября на перекрёстке 30, 32, 33 и 34 микрорайонов появились новые подробности.
По сообщению очевидцев происшествия, к аварии привела погоня полицейских за несовершеннолетним, находящимся в тот момент за рулём одного из автомобилей.
В департаменте полиции области опровергли информацию о погоне, однако подтвердили, что за рулём одной из машин-участниц ДТП находился несовершеннолетний.
- 13 ноября произошло ДТП с участием автомобилей марок Toyota Camry, Geely и Hyundai Accent. В результате от полученных травм водитель автомобиля Geely скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности рассказали и в Скорой помощи.
- Сегодня в 09:21 часов поступил вызов на пульт 103 о том, что произошла авария в 34 микрорайоне. Наши две бригады в течение трёх минут были отправлены, в течение пяти минут прибыли на место происшествия. По приезду Скорой помощи обнаружено четыре пострадавших, один из них мужчина 1980 года рождения погиб на месте. У него были травмы, не совместимые с жизнью. Мальчик 13 лет, который являлся водителем автомашины «Тойота Камри» был доставлен полицейскими самостоятельно до приезда Скорой помощи в больницу. Еще двум женщинам 1960 и 1986 годов рождения оказана в полном объёме медицинская помощь, они были доставлены в областную больницу. Одна из них была госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами рёбер. Вторая женщина отпущена после полного обследования домой. Мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, - рассказал Рахимжан Елтаев, руководитель Мангистауской станции скорой помощи.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке между 30, 32, 33 и 34 микрорайонами, напротив жилого комплекса (ЖК) «Каспий маржаны». В результате аварии погиб 39-летний мужчина.
Для справки:
По сообщению очевидцев происшествия, к аварии привела погоня полицейских за несовершеннолетним, находящимся в тот момент за рулём одного из автомобилей.
В департаменте полиции области опровергли информацию о погоне, однако подтвердили, что за рулём одной из машин-участниц ДТП находился несовершеннолетний.
- 13 ноября произошло ДТП с участием автомобилей марок Toyota Camry, Geely и Hyundai Accent. В результате от полученных травм водитель автомобиля Geely скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности рассказали и в Скорой помощи.
- Сегодня в 09:21 часов поступил вызов на пульт 103 о том, что произошла авария в 34 микрорайоне. Наши две бригады в течение трёх минут были отправлены, в течение пяти минут прибыли на место происшествия. По приезду Скорой помощи обнаружено четыре пострадавших, один из них мужчина 1980 года рождения погиб на месте. У него были травмы, не совместимые с жизнью. Мальчик 13 лет, который являлся водителем автомашины «Тойота Камри» был доставлен полицейскими самостоятельно до приезда Скорой помощи в больницу. Еще двум женщинам 1960 и 1986 годов рождения оказана в полном объёме медицинская помощь, они были доставлены в областную больницу. Одна из них была госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами рёбер. Вторая женщина отпущена после полного обследования домой. Мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, - рассказал Рахимжан Елтаев, руководитель Мангистауской станции скорой помощи.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке между 30, 32, 33 и 34 микрорайонами, напротив жилого комплекса (ЖК) «Каспий маржаны». В результате аварии погиб 39-летний мужчина.
Для справки: