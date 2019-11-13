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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 8332

Смертельная авария в Актау: За рулём одного из автомобилей находился 13-летний подросток

Очевидцы смертельной аварии, произошедшей 13 ноября, сообщили, что за рулём одного из автомобилей-участников ДТП находился несовершеннолетний подросток. В полиции Мангистау подтвердили этот факт.

Скриншот видеоматериала
В аварии, которая произошла утром 13 ноября на перекрёстке 30, 32, 33 и 34 микрорайонов появились новые подробности.

По сообщению очевидцев происшествия, к аварии привела погоня полицейских за несовершеннолетним, находящимся в тот момент за рулём одного из автомобилей.



В департаменте полиции области опровергли информацию о погоне, однако подтвердили, что за рулём одной из машин-участниц ДТП находился несовершеннолетний.

- 13 ноября произошло ДТП с участием автомобилей марок Toyota Camry, Geely и Hyundai Accent. В результате от полученных травм водитель автомобиля Geely скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности рассказали и в Скорой помощи.

- Сегодня в 09:21 часов поступил вызов на пульт 103 о том, что произошла авария в 34 микрорайоне. Наши две бригады в течение трёх минут были отправлены, в течение пяти минут прибыли на место происшествия. По приезду Скорой помощи обнаружено четыре пострадавших, один из них мужчина 1980 года рождения погиб на месте. У него были травмы, не совместимые с жизнью. Мальчик 13 лет, который являлся водителем автомашины «Тойота Камри» был доставлен полицейскими самостоятельно до приезда Скорой помощи в больницу. Еще двум женщинам 1960 и 1986 годов рождения оказана в полном объёме медицинская помощь, они были доставлены в областную больницу. Одна из них была госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами рёбер. Вторая женщина отпущена после полного обследования домой. Мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, - рассказал Рахимжан Елтаев, руководитель Мангистауской станции скорой помощи.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке между 30, 32, 33 и 34 микрорайонами, напротив жилого комплекса (ЖК) «Каспий маржаны». В результате аварии погиб 39-летний мужчина.

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Комментарии ( 4 )

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 Dafik (Посетители) Сегодня, 21:47
По вине маленького ублюдка кто то остался без сына,отца,брата. Это вседозволенность родителей. Вечером надо Гайцам проверять машины. А то как посмотришь одни малолетки таксуют да перед девчонками понтуются. Музыку на полную катушку, и всё, он король дороги.
 
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 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 21:41
Здесь должно уже отвечать впервую очередь руководство полиции. Как? Как допустили погоню, по сути спровоцировавшую такую жуткую развязку с погибшим и невинно пострадавшими людьми???? И почему полицейские 13-него увезли сами, других оставив, да и зачем они его повезли????
 
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 1arab (Посетители) Сегодня, 20:25
Они гнались за мальчишкой, хотя погоня запрещена, и они этот факт опровергают!!!
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 18:56
Вот так обрывается жизнь по вине недоросля которому в семье позволено всё. Отца к ответу и на нары.

Сообщения удаляю не читая.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:50
что творится с людьми?это бандит малолетний какой то !!!родитель этого недоросля должен получить реальный срок заключения! ни каких примирений сторон быть не должно!
прокуратура просто обязана взять это дело на "особый контроль"или как там это называется
и пусть информируют общественность. что да как

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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