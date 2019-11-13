Мужчина погиб в результате аварии в Актау

Авария произошла сегодня, 13 ноября, примерно в 09:20 часов.В ДТП пострадали четыре человека, один из них скончался до приезда кареты Скорой помощи.- Одного пострадавшего, 13-летнего мальчика, госпитализировали в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ) и сотрясением головного мозга (СГМ). В Мангистаускую областную больницу (МОБ) госпитализировали мужчину 1960 года рождения с ушибом грудной клетки и женщину 1986 года рождения с тупой травмой живота, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения.Редакция ожидает официальный ответ от департамента полиции Мангистауской области. Подробности происшествия будут предоставлены позже.https://www.youtube.com/watch?v=eQmuRiF_0cQ&feature=youtu.be