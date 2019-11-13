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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 3039

Мужчина погиб в результате аварии в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке между 30, 32, 33 и 34 микрорайонами, напротив жилого комплекса (ЖК) «Каспий маржаны». В результате аварии погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Авария произошла сегодня, 13 ноября, примерно в 09:20 часов.

В ДТП пострадали четыре человека, один из них скончался до приезда кареты Скорой помощи.

Мужчина погиб в результате аварии в Актау


- Одного пострадавшего, 13-летнего мальчика, госпитализировали в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ) и сотрясением головного мозга (СГМ). В Мангистаускую областную больницу (МОБ) госпитализировали мужчину 1960 года рождения с ушибом грудной клетки и женщину 1986 года рождения с тупой травмой живота, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения.

Редакция ожидает официальный ответ от департамента полиции Мангистауской области. Подробности происшествия будут предоставлены позже.








https://www.youtube.com/watch?v=eQmuRiF_0cQ&feature=youtu.be



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