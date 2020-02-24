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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 17:51

Просмотров: 2368

Пытавшихся провезти крупную партию героина в желудках наркокурьеров задержали в аэропорту Актау

В начале февраля 2020 года Комитетом национальной безопасности в международном аэропорту Актау были задержаны трое граждан Казахстана по факту организации контрабанды наркотического вещества «героин» из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

Фото с сайта Комитета национальной безопасности РК
Задержанные провозили наркотические вещества в своих желудках.

- В результате проведения оперативно-следственных мероприятий в брюшной полости задержанных обнаружили и изъяли 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка 1 килограмма (эквивалента 5 000 разовых доз), стоимостью 50 миллионов тенге, - пояснили в Комитете национальной безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 и пункту 4 части 2, а также части 4 статьи 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается, - добавили в пресс-службе КНБ РК.

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Комментарии ( 5 )

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dess (Посетители) Сегодня, 00:11
сволочи, вкачайте в них самих это дерьмо до последней капли. твари, сколько семей пострадали из за наличия в семье наркоманов.
 
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mer (Посетители) Вчера, 23:28
Цитата: Valderrama
Доставали через верх или низ?
Да нет же,вскрытие было под наркозом omg . Обычное дело ah1n1
 
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214 (Посетители) Вчера, 20:45
Интересно, почему они их преимущественно на кучки по три разложили - как выходили, что ли?
 
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ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 19:49
Цитата: Valderrama
Доставали через верх или низ?

Конечно же через прямую кишку, бывает что все не выходит и остается внутри. Сокамерники будут рады такому гостью. lol

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Valderrama (Посетители) Вчера, 18:54
Доставали через верх или низ?
 
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  • ЁмоЁ
  • vaterloo
  • Valeriy
 Ingul (Посетители) Вчера, 18:41
Лучше бы они огурцы перевозили с Ирана.
 
 

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