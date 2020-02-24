Пытавшихся провезти крупную партию героина в желудках наркокурьеров задержали в аэропорту Актау

Статья 297 УК РК. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.



Статья 286 УК РК. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено

1. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:

1) неоднократно;

2) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

4) группой лиц по предварительному сговору;

5) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Задержанные провозили наркотические вещества в своих желудках.- В результате проведения оперативно-следственных мероприятий в брюшной полости задержанных обнаружили и изъяли 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка 1 килограмма (эквивалента 5 000 разовых доз), стоимостью 50 миллионов тенге, - пояснили в Комитете национальной безопасности.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 и пункту 4 части 2, а также части 4 статьи 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается, - добавили в пресс-службе КНБ РК.