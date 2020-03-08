В холодильнике у жителя Мангистау нашли партию краснокнижной рыбы

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) сотрудниками природоохранной полиции в доме у одного из жителей Мангистауского района в холодильной камере была обнаружена и изъята рыба осетровых пород общим весом более 75 килограммов в количестве 28 штук.Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения вещей - браконьерство.