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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 1298

В холодильнике у жителя Мангистау нашли партию краснокнижной рыбы

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК. Об этом информирует пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В ходе оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) сотрудниками природоохранной полиции в доме у одного из жителей Мангистауского района в холодильной камере была обнаружена и изъята рыба осетровых пород общим весом более 75 килограммов в количестве 28 штук.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.


Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения вещей - браконьерство.



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Комментарии ( 3 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:42
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
А значит как ловили под видом частика, так и ловят.

На!, частик разрешения, лицензии открывают с 1апреля по 1 ноября..
А!, на отлов рыбы осетровой пород разрешения не у кого и НЕ!, когда не было и не может быть.
НО!,ловят и ЛОВЯТСЯ круглый год зимы в этом году не было..

Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
А раз ловят, то вопрос к пограничникам, части которых стоят через каждые 10км

Значит!,"слепые" пограничники и их ПТН не видит...Пора менять "магнетрон" на на РЛС "Рапан"..И!, оператора.....НО!, это лирика!..

Менять и сажать надо организованные кланы ОПГ..Погранцы, скурмачей, рыбприрод охрану и саке, баке из УВД..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 17:30
Поймали - хорошо, осудят. Плохо то, что в данном случае тупо кто-то навел(сосед, конкурент, кумовок хватает). А значит как ловили под видом частика, так и ловят.Как возили под крышей, так и возят. А раз ловят, то вопрос к пограничникам, части которых стоят через каждые 10км вдоль всего побережья от Темир-бабы до Каламкаса, как браконьеры(бригады которых по пальцам пересчитать можно) умудряются обходить все ваши супер-системы-радары и передавать груз на берег?
 
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  • Коммунист.
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:53
Нужно трижды подумать прежде чем класть осетра в холодильник

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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