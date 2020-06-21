Выяснились подробности ДТП с пожарной машиной в Актау

Фото очевидцев
Как выяснилось, пожарная машина направлялась на вызов в 3 микрорайон с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Легковой автомобиль не уступил дорогу.
На водителя «легковушки» был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Виновнику может грозить штраф в размере от 20 до 40 месячных расчётных показателей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 21 июня примерно в 15:10 на перекрёстке между 22 и 23 микрорайонами.
На водителя «легковушки» был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Виновнику может грозить штраф в размере от 20 до 40 месячных расчётных показателей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 21 июня примерно в 15:10 на перекрёстке между 22 и 23 микрорайонами.