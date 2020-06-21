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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 1443

Выяснились подробности ДТП с пожарной машиной в Актау

На водителя «легковушки» был составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Как выяснилось, пожарная машина направлялась на вызов в 3 микрорайон с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Легковой автомобиль не уступил дорогу.

На водителя «легковушки» был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Виновнику может грозить штраф в размере от 20 до 40 месячных расчётных показателей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.

Напомним, дорожный инцидент произошёл 21 июня примерно в 15:10 на перекрёстке между 22 и 23 микрорайонами.






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Комментарии ( 4 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:38
Все правильно. Пожарник молодец надо было протаранить и ехать дальше пожар тушить.
 
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  • minus
 alixah (Посетители) Сегодня, 20:18
Пожарник должен был сначала убедиться что ему уступают,напролом нельзя ездить,пдд написано.
 
-1
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  • синдбад
  • Daulet201999
 Рома (Посетители) Сегодня, 20:12
Multiverse,
Когда у тебя самого что-то будет гореть, тогда по другому запоёшь
 
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  • alixah
  • minus
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:47
Ну и водители спец техники то хоть и имеют приоритет, с головой то переть надо. Ехал бы аккуратнее успел бы на пожар!
 
 

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