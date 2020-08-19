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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 820

Пострадавший при взрыве газового баллона в Актау скончался в больнице

Скончался второй пострадавший от взрыва газового баллона на территории гаражного кооператива «Хазар». Он находился в коме, но произошла остановка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Трагический инцидент произошёл 28 июля примерно в 13:00 часов в гаражном кооперативе «Хазар». От взрыва газового баллона пострадали двое мужчин. Один из них скончался до приезда Скорой помощи.

Второго мужчину в крайне тяжёлом состоянии с 90 процентами ожогов тела доставили в медицинский центр «Софимед».

- Он получил ожог лица, шеи, передней грудной клетки, спины, обеих верхних и нижних конечностей, также ушибленно-рваную рану правой боковой поверхности живота, - отметили в здравоохранении.


Через два дня его перевели в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Подключили к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии медикаментозного сна. Проводилась противошоковая терапия. Состояние пациента в динамике ухудшалось. Впоследствии произошла остановка сердечной деятельности. Была констатирована биологическая смерть.




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