Пострадавший при взрыве газового баллона в Актау скончался в больнице

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Трагический инцидент произошёл 28 июля примерно в 13:00 часов в гаражном кооперативе «Хазар». От взрыва газового баллона пострадали двое мужчин. Один из них скончался до приезда Скорой помощи.
Второго мужчину в крайне тяжёлом состоянии с 90 процентами ожогов тела доставили в медицинский центр «Софимед».
Через два дня его перевели в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Подключили к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии медикаментозного сна. Проводилась противошоковая терапия. Состояние пациента в динамике ухудшалось. Впоследствии произошла остановка сердечной деятельности. Была констатирована биологическая смерть.
Второго мужчину в крайне тяжёлом состоянии с 90 процентами ожогов тела доставили в медицинский центр «Софимед».
- Он получил ожог лица, шеи, передней грудной клетки, спины, обеих верхних и нижних конечностей, также ушибленно-рваную рану правой боковой поверхности живота, - отметили в здравоохранении.
Через два дня его перевели в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Подключили к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии медикаментозного сна. Проводилась противошоковая терапия. Состояние пациента в динамике ухудшалось. Впоследствии произошла остановка сердечной деятельности. Была констатирована биологическая смерть.
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