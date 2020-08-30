Мужчины оказали сопротивление полицейским в Мангистау

- По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти), - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, на пульт дежурного «102» поступил вызов о нарушении тишины. По адресу был направлен экипаж роты патрульной службы отдела полиции Мунайлинского района «Арлан-6». На месте двое мужчин начали выражаться нецензурной бранью в адрес инспекторов и оказывать сопротивление. Они были доставлены в отдел.Нарушители, как сообщили в полиции, сами выложили видеозапись конфликта в Сеть.