Автомобиль перевернулся возле остановки в Актау

Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошёл сегодня вечером, 30 августа, примерно в 20:30, между 11 и 12 микрорайонами. Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Мираж-5».
Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание своего транспортного средства.
Пострадавших нет.
Водитель был трезв.
На него был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.
Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание своего транспортного средства.
Пострадавших нет.
Водитель был трезв.
На него был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.