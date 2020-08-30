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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:31

Просмотров: 1922

Автомобиль перевернулся возле остановки в Актау

Водитель не справился с рулевым управлением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошёл сегодня вечером, 30 августа, примерно в 20:30, между 11 и 12 микрорайонами. Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Мираж-5».

Автомобиль перевернулся возле остановки в Актау


Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание своего транспортного средства.

Автомобиль перевернулся возле остановки в Актау


Пострадавших нет.

Водитель был трезв.

На него был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.






Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.



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Комментарии ( 5 )

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mer (Посетители) Сегодня, 00:08
Aktcitizen,Легко,ещё и несколько раз,как подтолкнут.
 
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Aktcitizen (Посетители) Сегодня, 00:06
А можно спросить специалистов в комментариях, как на скорости 60 км/ч можно перевернуться в городе?
 
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mer (Посетители) Вчера, 23:58
Neo_85,
Уходил от столкновения,или пешеход резко выскочил на дорогу,чтобы не сбить, руль резко в сторону ,а там как получится... Видос бы в студию,камеры мож где и записали.
 
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  • leo529
  • Suvorov30
 Freeman81 (Посетители) Вчера, 23:42
Neo_85,
А мне непонятно за что оформили водилу.
Трезвый, пострадавших нет, повредил своё авто САМ!!! За что штраф?
Вот вздумалось мне поставить авто с колёс на крышу, штраф? Не менты а вредители

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 22:46
Честно говоря не понимаю я как случается опракидывание. Ладно понять можно если это случается на скорости, но межмикраройоннами сильно не разгонишся. Должен быть же порядок действий что влечёт к опракидыванию
 
 

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