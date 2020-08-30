Автомобиль перевернулся возле остановки в Актау

Дорожный инцидент произошёл сегодня вечером, 30 августа, примерно в 20:30, между 11 и 12 микрорайонами. Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Мираж-5».Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание своего транспортного средства.Пострадавших нет.Водитель был трезв.На него был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.