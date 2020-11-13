У браконьеров в Мангистау изъяли 2,5 тонны осетрины и один килограмм чёрной икры

Фото из доступных источников

За 10 месяцев у нарушителей природоохранного законодательства изъято 2 539 килограммов осетровых видов рыб и один килограмм чёрной икры, кроме того, две лодки марки «Байда», шесть незарегистрированных гладкоствольных оружия, две винтовки, два газовых пистолета и пять ножей ручной работы.



За этот период возбуждено 68 уголовных дел по природоохранному законодательству.



По статье 337 УК РК (Незаконная охота) в производстве находятся четыре материла.



Также зафиксировано 40 фактов незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами (статья 339 УК РК).



За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 287 УК РК) привлечены пять человек.



Кроме этого, за указанный период полицейские выявили 436 административных правонарушений, связанных с нарушением природоохранного законодательства.



В частности, по статье 382 КоАП РК (Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты) составлено 133 протокола.



По статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных) составлено 62 протокола. В итоге наложено штрафов на сумму 1 181 760 тенге.



За нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов (статья 505 КоАП РК), а также по нарушениям объектов инфраструктуры городов и населённых пунктов, уничтожению и повреждению зелёных насаждений, на 155 человек наложены штрафы на сумму 604 790 тенге и взыскано 406 650 тенге.



По статье 484 КоАП РК (Нарушение порядка владения, передачи, учёта, хранения, использования, транспортировки, хранения гражданского оружия, патронов к нему) зарегистрировано 83 правонарушения.



Выявлено также три факта незаконного владения, передачи, реализации, хранения, ношения, перевозки оружия физическими и юридическими лицами (статья 482 КоАП РК).



Сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Мангистауской области продолжают проводить рейдовые и профилактические мероприятия.