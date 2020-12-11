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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:34

Просмотров: 10507

Задержаны все подозреваемые в нападении на инкассаторов в Жанаозене

Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Жанаозене, сообщает пресс-служба МВД.

Иллюстративное фото
В Центр оперативного управления полиции Жанаозена 3 декабря в 18:33 поступило сообщение о том, что в 4 микрорайоне, возле отделения одного из банков второго уровня, совершено нападение на инкассаторскую машину.

Преступники, угрожая ножом водителю-инкассатору, забрали 76 миллионов тенге и скрылись с места преступления на легковой автомашине. Водителем инкассаторского автомобиля вдогонку было произведено несколько выстрелов.

Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Мангистауской области.

Полицейскими были изучены записи камеры видеонаблюдения с места происшествия. Составлены возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыты все въезды и выезды из города.

По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание автотранспорта злоумышленников. Допрошены свидетели и очевидцы. Одновременно проводилась оперативная работа.

Около полуночи была задержана похожая по цвету автомашина, водитель которой вызвал подозрение у сотрудников полиции.

"Изучив видео с места, обнаружив на машине зашпаклёванные места, которые, возможно, скрывали попадание пуль, и установив место работы - та же инкассаторская компания, полицейские задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Однако он продолжал отрицать какое-либо отношение к разбою.

Проведя значительную работу по выявлению связей и контактов задержанного, сотрудники уголовного розыска установили и задержали ещё одного подозреваемого в нападении. У него при обыске нашли часть похищенных денег, закопанных в котельной дома", - рассказали в ведомстве.

11 декабря полицией был задержан третий соучастник преступления.



Как установлено следствием, преступники готовились к нападению на инкассаторов тщательно в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой.

По факту нападения на инкассаторов проводится расследование по статье 192, части 4 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене ранее появилось в Сети.



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Комментарии ( 2 )

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rastolkuy (Посетители) Вчера, 23:13
НАЧАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ,что-то долго искали.

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  • rastolkuy
 n92 (Посетители) Вчера, 19:56
так и знал что водила "в теме" ))) иначе, по инструкции он должен был сидеть в запертой машине пока не придут напарники.
 
 

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