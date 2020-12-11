Задержаны все подозреваемые в нападении на инкассаторов в Жанаозене

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В Центр оперативного управления полиции Жанаозена 3 декабря в 18:33 поступило сообщение о том, что в 4 микрорайоне, возле отделения одного из банков второго уровня, совершено нападение на инкассаторскую машину.
Преступники, угрожая ножом водителю-инкассатору, забрали 76 миллионов тенге и скрылись с места преступления на легковой автомашине. Водителем инкассаторского автомобиля вдогонку было произведено несколько выстрелов.
Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Мангистауской области.
Полицейскими были изучены записи камеры видеонаблюдения с места происшествия. Составлены возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыты все въезды и выезды из города.
По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание автотранспорта злоумышленников. Допрошены свидетели и очевидцы. Одновременно проводилась оперативная работа.
Около полуночи была задержана похожая по цвету автомашина, водитель которой вызвал подозрение у сотрудников полиции.
"Изучив видео с места, обнаружив на машине зашпаклёванные места, которые, возможно, скрывали попадание пуль, и установив место работы - та же инкассаторская компания, полицейские задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Однако он продолжал отрицать какое-либо отношение к разбою.
Проведя значительную работу по выявлению связей и контактов задержанного, сотрудники уголовного розыска установили и задержали ещё одного подозреваемого в нападении. У него при обыске нашли часть похищенных денег, закопанных в котельной дома", - рассказали в ведомстве.
11 декабря полицией был задержан третий соучастник преступления.
Как установлено следствием, преступники готовились к нападению на инкассаторов тщательно в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой.
По факту нападения на инкассаторов проводится расследование по статье 192, части 4 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене ранее появилось в Сети.
Преступники, угрожая ножом водителю-инкассатору, забрали 76 миллионов тенге и скрылись с места преступления на легковой автомашине. Водителем инкассаторского автомобиля вдогонку было произведено несколько выстрелов.
Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Мангистауской области.
Полицейскими были изучены записи камеры видеонаблюдения с места происшествия. Составлены возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыты все въезды и выезды из города.
По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание автотранспорта злоумышленников. Допрошены свидетели и очевидцы. Одновременно проводилась оперативная работа.
Около полуночи была задержана похожая по цвету автомашина, водитель которой вызвал подозрение у сотрудников полиции.
"Изучив видео с места, обнаружив на машине зашпаклёванные места, которые, возможно, скрывали попадание пуль, и установив место работы - та же инкассаторская компания, полицейские задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Однако он продолжал отрицать какое-либо отношение к разбою.
Проведя значительную работу по выявлению связей и контактов задержанного, сотрудники уголовного розыска установили и задержали ещё одного подозреваемого в нападении. У него при обыске нашли часть похищенных денег, закопанных в котельной дома", - рассказали в ведомстве.
11 декабря полицией был задержан третий соучастник преступления.
Как установлено следствием, преступники готовились к нападению на инкассаторов тщательно в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой.
По факту нападения на инкассаторов проводится расследование по статье 192, части 4 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене ранее появилось в Сети.