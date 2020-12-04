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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:04

Просмотров: 6051

Видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети

В распространяемом в социальных сетях сообщении говорится, что злоумышленники завладели крупной суммой и скрылись.

Кадр видео
Как говорится в сообщении, инцидент произошел вчера, 3 декабря, около 18:40, в Жанаозене.

- При инкассации отделения №2 «Сбербанка» в микрорайоне «Коктем» четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину. Они завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой «Каспий банка» с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США и 495 450 российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Немедленно сообщено в полицию, объявлен план «Перехват». На место из Актау выехал директор филиала, утром из Алматы вылетают начальник управления инкассации и начальник отдела внутренней безопасности головного офиса, - говорится в сообщении.


Нападение на инкассаторов сняла камера наружного наблюдение.

По информации пользователей социальных сетей, правоохранители останавливают всех водителей на белых Daewoo Nexia.

В полиции пообещали прокомментировать данное происшествие.






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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:41
а какая вероятность что старую машину бросили и пересели на другую?
 
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Businessman (Посетители) Сегодня, 10:11
90-е возвращаются?
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 09:20
Чикаго, плин...

Engineer
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 09:20
Чикаго, плин...

Engineer
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 09:20
Чикаго, плин...

Engineer
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 09:20
Чикаго, плин...

Engineer
 
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  • vaterloo
 FL (Посетители) Сегодня, 08:49
Мда уж, огнестрельное оружие против ножей грабителей. Неподготовленные что ли?
 
 

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