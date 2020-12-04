Видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети

- При инкассации отделения №2 «Сбербанка» в микрорайоне «Коктем» четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину. Они завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой «Каспий банка» с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США и 495 450 российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Немедленно сообщено в полицию, объявлен план «Перехват». На место из Актау выехал директор филиала, утром из Алматы вылетают начальник управления инкассации и начальник отдела внутренней безопасности головного офиса, - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел вчера, 3 декабря, около 18:40, в Жанаозене.Нападение на инкассаторов сняла камера наружного наблюдение.По информации пользователей социальных сетей, правоохранители останавливают всех водителей на белых Daewoo Nexia.В полиции пообещали прокомментировать данное происшествие.