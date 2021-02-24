Без матерей остались 15 детей: Подробности смертельной аварии с участием машины Мангистауского региона в ЗКО

- Водителем были нарушены правила дорожного движения, а именно – выезд на полосу встречного движения, в результате которого много человек получили различные травмы и тяжелые последствия. Соответствующие службы дороги чистятся редко, они не успевают, из-за этого такие случаи учащаются, – сообщил заместитель командира батальона патрульной службы департамента полиции ЗКО Асланбек Сатыбалдиев.

- В связи с усилением метели наши кураторы филиала«КазАвтоЖол» контролируют проведение работ по обеспечению безопасного бесперебойного проезда по дорогам республиканского значения путём очистки снега с проезжей части и обочин, - заверил исполняющий обязанности директора областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык.