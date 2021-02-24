Без матерей остались 15 детей: Подробности смертельной аварии с участием машины Мангистауского региона в ЗКО

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В салоне одного из автомобилей находился водитель и четыре молодые женщины, которые были из одного села Базартобе.
В тот день они ездили по делам в соседний поселок Тайпак. Трагедия произошла по дороге обратно домой. Их машина на полной скорости столкнулась «лоб в лоб» с мчавшейся навстречу «легковушкой».
В одной из семей потеряли сразу двух сестер. Без матерей остались 15 детей.
К столкновению машин, как считают полицейские, приводят узкая дорога, плохая погода, нечищеные трассы и нарушения правил дорожного движения.
Нечищеные трассы стали поводом для обращения в суд на АО «Национальная компания «КазАвтоЖол». В свою очередь, дорожники заявляют, что чистят трассу круглосуточно, особенно в непогоду.
Уже запланирован ремонт данной дороги, объявлен тендер. «КазАвтоЖол» ищет подрядчика. После ремонта трасса станет шире, будет разделительная полоса.
Напомним, на трассе Уральск – Атырау произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Corolla и Lada Priora. Погибли пассажирки - четыре женщины и оба водителя-мужчины. Один из автомобилей был с номерами Мангистауского региона.
В тот день они ездили по делам в соседний поселок Тайпак. Трагедия произошла по дороге обратно домой. Их машина на полной скорости столкнулась «лоб в лоб» с мчавшейся навстречу «легковушкой».
В одной из семей потеряли сразу двух сестер. Без матерей остались 15 детей.
К столкновению машин, как считают полицейские, приводят узкая дорога, плохая погода, нечищеные трассы и нарушения правил дорожного движения.
- Водителем были нарушены правила дорожного движения, а именно – выезд на полосу встречного движения, в результате которого много человек получили различные травмы и тяжелые последствия. Соответствующие службы дороги чистятся редко, они не успевают, из-за этого такие случаи учащаются, – сообщил заместитель командира батальона патрульной службы департамента полиции ЗКО Асланбек Сатыбалдиев.
Нечищеные трассы стали поводом для обращения в суд на АО «Национальная компания «КазАвтоЖол». В свою очередь, дорожники заявляют, что чистят трассу круглосуточно, особенно в непогоду.
- В связи с усилением метели наши кураторы филиала«КазАвтоЖол» контролируют проведение работ по обеспечению безопасного бесперебойного проезда по дорогам республиканского значения путём очистки снега с проезжей части и обочин, - заверил исполняющий обязанности директора областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык.
Уже запланирован ремонт данной дороги, объявлен тендер. «КазАвтоЖол» ищет подрядчика. После ремонта трасса станет шире, будет разделительная полоса.
Напомним, на трассе Уральск – Атырау произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Corolla и Lada Priora. Погибли пассажирки - четыре женщины и оба водителя-мужчины. Один из автомобилей был с номерами Мангистауского региона.