Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

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На фотографиях, появившихся в интернете, запечатлён автомобиль с мангистаускими номерами. В ДТП, по информации телеканала КТК, погибли шесть человек. Сколько человек из Мангистау - пока не ясно.
На трассе Уральск – Атырау произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Corolla и Lada Priora. Авария произошла возле села Тайпак. Погибли четыре женщины и двое мужчин.
Редакция ожидает официальные комментарии от компетентных органов.
На трассе Уральск – Атырау произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Corolla и Lada Priora. Авария произошла возле села Тайпак. Погибли четыре женщины и двое мужчин.
Редакция ожидает официальные комментарии от компетентных органов.