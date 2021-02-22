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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 20:46

Просмотров: 2161

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

В Сети появились фотографии, на которых запечатлены шесть погибших в аварии людей. Одна из машин с номерами мангистауского региона. По информации телеканала КТК, авария произошла на трассе Атырау-Уральск.

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На фотографиях, появившихся в интернете, запечатлён автомобиль с мангистаускими номерами. В ДТП, по информации телеканала КТК, погибли шесть человек. Сколько человек из Мангистау - пока не ясно.

На трассе Уральск – Атырау произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Corolla и Lada Priora. Авария произошла возле села Тайпак. Погибли четыре женщины и двое мужчин.

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО

Смертельная авария с участием машины Мангистауского региона произошла в ЗКО



Редакция ожидает официальные комментарии от компетентных органов.



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Комментарии ( 1 )

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 Ирон (Посетители) Вчера, 21:14
Ужасное дтп.земля пухом .соболезнования родным.слов нет и комментарии излишне
 
 

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