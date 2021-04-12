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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 1250

Уголовное дело по подозрению в изготовлении и сбыте оружия в Жанаозене передали в суд

Досудебное расследование по делу двух жителей Жанаозена, которых подозревают в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, завершено. Материалы передали в Жанаозенский городской суд.

КНБ РК
В Мангистауском областном суде рассказали, на каком этапе находится уголовное дело двух жителей Жанаозена, у которых в августе 2020 года обнаружили два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы.

- Дело поступило в Жанаозенский городской суд. Первое судебное заседание назначено на 22 апреля. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Напомним, в августе 2020 года в КНБ РК сообщили о проведённой спецоперации в Жанаозене. Двух местных жителей задержали по подозрению в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. По данным ведомства, подозреваемые мужчины являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следствие должно было установить их причастность к преступлениям экстремистского характера.

КНБ РК ранее публиковала видео задержания подозреваемых.





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