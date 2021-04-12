Уголовное дело по подозрению в изготовлении и сбыте оружия в Жанаозене передали в суд

КНБ РК
В Мангистауском областном суде рассказали, на каком этапе находится уголовное дело двух жителей Жанаозена, у которых в августе 2020 года обнаружили два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы.
- Дело поступило в Жанаозенский городской суд. Первое судебное заседание назначено на 22 апреля. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Напомним, в августе 2020 года в КНБ РК сообщили о проведённой спецоперации в Жанаозене. Двух местных жителей задержали по подозрению в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. По данным ведомства, подозреваемые мужчины являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следствие должно было установить их причастность к преступлениям экстремистского характера.
КНБ РК ранее публиковала видео задержания подозреваемых.
- Дело поступило в Жанаозенский городской суд. Первое судебное заседание назначено на 22 апреля. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Напомним, в августе 2020 года в КНБ РК сообщили о проведённой спецоперации в Жанаозене. Двух местных жителей задержали по подозрению в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. По данным ведомства, подозреваемые мужчины являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следствие должно было установить их причастность к преступлениям экстремистского характера.
КНБ РК ранее публиковала видео задержания подозреваемых.
Оставьте свой комментарий первым.