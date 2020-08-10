Задержание и арест. Жители Жанаозена изготавливали огнестрельное оружие

Фото КНБ РК

Задержание двоих жителей Жанаозена произошло 7 августа.



- В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы. В воскресенье, 9 августа, судом санкционирован арест подозреваемых лиц. Следствием проверяется причастность фигурантов к преступлениям экстремистского характера и выясняются иные обстоятельства дела, – сообщили в пресс-службе КНБ РК.