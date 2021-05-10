Нетрезвый водитель вылетел с дороги в Актау

- На водителя автотранспорта составлен протокол по части 3 статьи 608 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона

ДТП заметил экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-5» 9 мая в 18:46 при патрулировании заданного маршрута.Выяснилось, что водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с рулевым управлением и заехал за бордюр. В результате наезда были повреждены кустарники.Пострадавших нет.Наказание влечёт административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.