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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 01:44

Просмотров: 331

Нетрезвый водитель вылетел с дороги в Актау

Дорожный инцидент произошёл на Т-образном перекрёстке между 11, 12 и 14 микрорайонами.

Кадр видео
ДТП заметил экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-5» 9 мая в 18:46 при патрулировании заданного маршрута.

Выяснилось, что водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с рулевым управлением и заехал за бордюр. В результате наезда были повреждены кустарники.

Пострадавших нет.

- На водителя автотранспорта составлен протокол по части 3 статьи 608 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона
.

Наказание влечёт административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.




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