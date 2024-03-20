Определены опасные участки автодорог в Мангистауской области

По оценкам специалистов, существует риск подтопления на 640-641 километре дороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау», а также на 124-133 километре автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Актау – Кендерли – граница Республики Туркменистан».



Чтобы предотвратить и устранить последствия, сотрудники учреждения ТОО «КАЖсервис» ежедневно проводят работы, задействованы 14 единиц спецтехники.



Для перекрытия паводковых вод было заготовлено около 500 мешков, а также 1000 кубометров песка. Эти материалы будут использоваться для предотвращения ситуаций природного характера и обеспечения непрерывного движения транспортных средств на дорогах области.



На участках автодорог, которые могут быть затоплены, круглосуточно ведется мониторинг.