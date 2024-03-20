Определены опасные участки автодорог в Мангистауской области

Фото: мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»
По оценкам специалистов, существует риск подтопления на 640-641 километре дороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау», а также на 124-133 километре автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Актау – Кендерли – граница Республики Туркменистан».
Чтобы предотвратить и устранить последствия, сотрудники учреждения ТОО «КАЖсервис» ежедневно проводят работы, задействованы 14 единиц спецтехники.
Для перекрытия паводковых вод было заготовлено около 500 мешков, а также 1000 кубометров песка. Эти материалы будут использоваться для предотвращения ситуаций природного характера и обеспечения непрерывного движения транспортных средств на дорогах области.
На участках автодорог, которые могут быть затоплены, круглосуточно ведется мониторинг.
Чтобы предотвратить и устранить последствия, сотрудники учреждения ТОО «КАЖсервис» ежедневно проводят работы, задействованы 14 единиц спецтехники.
Для перекрытия паводковых вод было заготовлено около 500 мешков, а также 1000 кубометров песка. Эти материалы будут использоваться для предотвращения ситуаций природного характера и обеспечения непрерывного движения транспортных средств на дорогах области.
На участках автодорог, которые могут быть затоплены, круглосуточно ведется мониторинг.
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