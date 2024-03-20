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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

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Определены опасные участки автодорог в Мангистауской области

В Мангистауской области зима выдалась снежной и дождливой. Поэтому в регионе выявлены опасные участки автомобильных дорог республиканского значения, на которых могут возникнуть паводки. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на региональный филиал акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»
По оценкам специалистов, существует риск подтопления на 640-641 километре дороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау», а также на 124-133 километре автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Актау – Кендерли – граница Республики Туркменистан».

Чтобы предотвратить и устранить последствия, сотрудники учреждения ТОО «КАЖсервис» ежедневно проводят работы, задействованы 14 единиц спецтехники.

Для перекрытия паводковых вод было заготовлено около 500 мешков, а также 1000 кубометров песка. Эти материалы будут использоваться для предотвращения ситуаций природного характера и обеспечения непрерывного движения транспортных средств на дорогах области.

На участках автодорог, которые могут быть затоплены, круглосуточно ведется мониторинг.



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