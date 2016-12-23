Сейчас на сайте
3291
объявления
  • Бухгалтер–калькулятор требуется, 132 000 тенге
  • Помощник руководителя
  • Продвижение сайтов, 30 000 тенге
  • Обучение кройке и шитью.
  • Кадровик требуется
  • Требуется Менеджер по работе с клиентами, 120 000 тенге
  • Вокал классический
 

 
Пятница, 23 Декабря
-3...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.09 KZT
  • €1 = 346.87 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:45

Просмотров: 469

В Актау на установку 20 камер видеонаблюдения выделили 159 миллионов тенге

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан ДВД Мангистау установит 20 поворотных камер видеонаблюдения на перекрестках и вдоль дорог Актау. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото Рашида Исмагилова
На расширение сети видеокамер из областного бюджета выделили 159 миллионов тенге.

- В настоящее время на стадии завершения работа по установке 20-ти поворотных уличных видеокамер в общественных местах города. На территории Мангистауской области функционируют два центра оперативного управления- в Актау и Жанаозене. Все камеры подключены к центру оперативного управления, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.

В ведомстве сообщили, что 111 систем наблюдения в рамках программы «Безопасный двор» установят в двух микрорайонах Актау. На стадии завершения установка видеокамер во дворах 2 микрорайона (дворы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 72, 73 домов) и 27 микрорайона (дворы 41, 42, 43, 44, 47, 49 домов).

- На сегодняшний день функционируют 95 видеокамер в Актау и 38 видеокамер в Жанаозене. Они подключены к центру оперативного управления. Такой контроль за криминогенной ситуацией в местах массового скопления людей даёт хороший эффект в борьбе с уличной преступностью и вандализмом. С начала года в Мангистау с помощью записей с камеры видеонаблюдения раскрыто 195 преступлений. Кроме того, в Мангистау выявлено 28 136 административных правонарушений, - отметили в ДВД Мангистау.

Карта установленных камер видеонаблюдений составлена на основе предоставленных пресс-службы ДВД Мангистауской области данных.



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babnik (Посетители) Сегодня, 06:49
главное чтобы не муляж ато и так сумма не маленкая
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика