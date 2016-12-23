В Актау на установку 20 камер видеонаблюдения выделили 159 миллионов тенге

На расширение сети видеокамер из областного бюджета выделили 159 миллионов тенге.- В настоящее время на стадии завершения работа по установке 20-ти поворотных уличных видеокамер в общественных местах города. На территории Мангистауской области функционируют два центра оперативного управления- в Актау и Жанаозене. Все камеры подключены к центру оперативного управления, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.В ведомстве сообщили, что 111 систем наблюдения в рамках программы «Безопасный двор» установят в двух микрорайонах Актау. На стадии завершения установка видеокамер во дворах 2 микрорайона (дворы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 72, 73 домов) и 27 микрорайона (дворы 41, 42, 43, 44, 47, 49 домов).- На сегодняшний день функционируют 95 видеокамер в Актау и 38 видеокамер в Жанаозене. Они подключены к центру оперативного управления. Такой контроль за криминогенной ситуацией в местах массового скопления людей даёт хороший эффект в борьбе с уличной преступностью и вандализмом. С начала года в Мангистау с помощью записей с камеры видеонаблюдения раскрыто 195 преступлений. Кроме того, в Мангистау выявлено 28 136 административных правонарушений, - отметили в ДВД Мангистау.