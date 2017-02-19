В Актау планируют открыть две новые поликлиники

Фаина Орынбасарова задала вопрос акиму области. Фото Ольги Ярославской
Акиму области задали вопрос о необходимости открытия в Актау новых поликлиник.
- Население области и Актау растет, но амбулаторная поликлиническая помощь уже не отвечает современным требованиям. Много нареканий со стороны населения. Планируется ли строительство новых поликлиник или увеличение существующей сети? - спросила Фаина Орынбасарова, руководитель консультативно-диагностического центра Мангистауской областной больницы.
Алик Айдарбаев сообщил, что местные власти работают над решением этого вопроса.
- Много нареканий, это правда. И я могу их разделить на две части: места в поликлиниках и качество работы медицинского персонала. Наша задача и тот, и другой вопрос решить. В этом году мы собираемся достроить Центр матери и ребенка. В этом году мы его сдадим. Должны были сдать в прошлом году, но сметная стоимость увеличилась из-за девальвации. Этот вопрос мы уже решили: откорректировали проектно-сметную документацию. Деньги были предусмотрены, закуплено оборудование. Роддом, который переедет в Центр матери и ребенка из 1 микрорайона, надо переоборудовать в поликлинику. А также мы сейчас проектируем еще одну поликлинику в северной части города, - отметил Алик Айдарбаев.
В этом году, как сообщил аким области, для медицинских организаций региона приобретут 28 специальных автомашин, а также аппараты для гемодиализа для бейнеуской и жанаозенской больниц, рентген-аппараты для районной больницы Мангистау и кардиологический комплекс для актауской станции скорой помощи.
- В этом году планируется провести капитальный ремонт блоков А и Б Мангистауской областной больницы и Жанаозенской детской больницы. Впервые у нас открыта экспресс-лаборатория в областном онкологическом диспансере, и теперь жители могут пройти диагностику, не выезжая за пределы области, - отметил Алик Айдарбаев.
На материально-техническое оснащение и капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2017 году, по словам главы региона, выделено почти в три раза больше средств — 2 миллиарда тенге. В прошлом году эта сумма составляла 650 миллионов тенге.
Ранее врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау.
- Население области и Актау растет, но амбулаторная поликлиническая помощь уже не отвечает современным требованиям. Много нареканий со стороны населения. Планируется ли строительство новых поликлиник или увеличение существующей сети? - спросила Фаина Орынбасарова, руководитель консультативно-диагностического центра Мангистауской областной больницы.
Алик Айдарбаев сообщил, что местные власти работают над решением этого вопроса.
- Много нареканий, это правда. И я могу их разделить на две части: места в поликлиниках и качество работы медицинского персонала. Наша задача и тот, и другой вопрос решить. В этом году мы собираемся достроить Центр матери и ребенка. В этом году мы его сдадим. Должны были сдать в прошлом году, но сметная стоимость увеличилась из-за девальвации. Этот вопрос мы уже решили: откорректировали проектно-сметную документацию. Деньги были предусмотрены, закуплено оборудование. Роддом, который переедет в Центр матери и ребенка из 1 микрорайона, надо переоборудовать в поликлинику. А также мы сейчас проектируем еще одну поликлинику в северной части города, - отметил Алик Айдарбаев.
В этом году, как сообщил аким области, для медицинских организаций региона приобретут 28 специальных автомашин, а также аппараты для гемодиализа для бейнеуской и жанаозенской больниц, рентген-аппараты для районной больницы Мангистау и кардиологический комплекс для актауской станции скорой помощи.
- В этом году планируется провести капитальный ремонт блоков А и Б Мангистауской областной больницы и Жанаозенской детской больницы. Впервые у нас открыта экспресс-лаборатория в областном онкологическом диспансере, и теперь жители могут пройти диагностику, не выезжая за пределы области, - отметил Алик Айдарбаев.
На материально-техническое оснащение и капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2017 году, по словам главы региона, выделено почти в три раза больше средств — 2 миллиарда тенге. В прошлом году эта сумма составляла 650 миллионов тенге.
Ранее врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау.