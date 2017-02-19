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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 0

В Актау планируют открыть две новые поликлиники

Одно медицинское учреждение планируют построить в северной части Актау. Вторую поликлинику обещают разместить в здании Актауского перинатального центра в 1 микрорайоне Актау. Об этом на отчетной встрече с общественностью рассказал Алик Айдарбаев.

Фаина Орынбасарова задала вопрос акиму области. Фото Ольги Ярославской
Акиму области задали вопрос о необходимости открытия в Актау новых поликлиник.

- Население области и Актау растет, но амбулаторная поликлиническая помощь уже не отвечает современным требованиям. Много нареканий со стороны населения. Планируется ли строительство новых поликлиник или увеличение существующей сети? - спросила Фаина Орынбасарова, руководитель консультативно-диагностического центра Мангистауской областной больницы.

Алик Айдарбаев сообщил, что местные власти работают над решением этого вопроса.

- Много нареканий, это правда. И я могу их разделить на две части: места в поликлиниках и качество работы медицинского персонала. Наша задача и тот, и другой вопрос решить. В этом году мы собираемся достроить Центр матери и ребенка. В этом году мы его сдадим. Должны были сдать в прошлом году, но сметная стоимость увеличилась из-за девальвации. Этот вопрос мы уже решили: откорректировали проектно-сметную документацию. Деньги были предусмотрены, закуплено оборудование. Роддом, который переедет в Центр матери и ребенка из 1 микрорайона, надо переоборудовать в поликлинику. А также мы сейчас проектируем еще одну поликлинику в северной части города, - отметил Алик Айдарбаев.

В этом году, как сообщил аким области, для медицинских организаций региона приобретут 28 специальных автомашин, а также аппараты для гемодиализа для бейнеуской и жанаозенской больниц, рентген-аппараты для районной больницы Мангистау и кардиологический комплекс для актауской станции скорой помощи.

- В этом году планируется провести капитальный ремонт блоков А и Б Мангистауской областной больницы и Жанаозенской детской больницы. Впервые у нас открыта экспресс-лаборатория в областном онкологическом диспансере, и теперь жители могут пройти диагностику, не выезжая за пределы области, - отметил Алик Айдарбаев.

На материально-техническое оснащение и капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2017 году, по словам главы региона, выделено почти в три раза больше средств — 2 миллиарда тенге. В прошлом году эта сумма составляла 650 миллионов тенге.

Ранее врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау.




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Аким области ответил на вопрос о необходимости строительства новой поликлиники в Актау


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Комментарии ( 4 )

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Цвятошик (Посетители) Сегодня, 10:51
Знаю Фаину Орынбасарову когда направляют в КДЦ ооочень строгая мадам этого конс. центра, чем бегать по этим центрам дайте врачей. Надо грамотных врачей и специалистов а то все ездиют на консультации и лечении в другие города и страны разве так можно? И ремонт нужен в обл.больнице в этом году лежала в больнице ну это вообще ужас,тараканы,столовой нет, идешь по холодному колидору со всех щелей сквозняк кушать дают через окошко дверь пока несешь до палаты оно уже холодное,мужской туалет вместе с женским,сами понимаете у женщин больше проблем чем у мужчин и этот бардак не знай когда закончится. РЕМОНТ надо обл.больнице а не поликлиники открывать. Чем сидеть в теплых отремонтированных кабинетах и говорить и говорить лучше помогите с врачами и ремонтом.
 
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  • gay_severin
  • Сергей Владимиров
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 10:16
Я рад, что тема здравоохранения не чужда власть придержащим, и то, что построят и закупят оборудование тоже не вызывает сомнений -это ж всетаки откатики для своих, но вот уверенности в том, что хватит грамотного персонала я не уверен. Да, может быть будут пара докторов профессионалов, ну еще пару заманят бабками с Кетая или Грузии, да и все. Да и кроме врачей, сколько обычных медсестер, техничек и т.д. надо! Все это оборудование обслуживать тоже кто-то должен.
А где у нас столько специалистов, если одни юристы и логисты вокруг?
Через год после помпезного открытия все скатится и превратится в обычный сарай с табличкой на английском языке.
Ржавое оборудование за сотни тысяч $ в онкодиспансере все уже видели.
 
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  • trump
  • Сергей Владимиров
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 10:15
Какая лажа господи,бедный мангышлак как жаль тебя.Что было и что стало,кто был а кто стал,это откат лет на 50 судя по ******** фото.
Атшыбай,как ты?
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:11
Салынайын деп жоспарланып отырған екі емхана, 3-4 жыл бұрын ашылуы қажет еді. Енді міне, осы емханалар салынамын және ашыламын дегенше 5 жыл өтеді. Осы 5 жылда, қаламызда тағы да жаңа 4-5 шағын-аудан тұрғызылады. Сосын, осы мақалаға қайтып ораламыз... shock
 
 

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