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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:22

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В Актау воспитанники детского сада «Алтын бесiк» провели благотворительную акцию в помощь трехлетнему Андрею Шалагинову

Помочь семье малыша вызвались коллектив и воспитанники детского сада №22. На лечение Андрея удалось собрать 160 000 тенге.

Воспитанники детского сада «Алтын бесiк». Фото автора
Собранные на благотворительном концерте и ярмарке деньги передадут родителям Андрея Шалагинова, нуждающегося в лечении. После прививки АКДС ребенок к трем годам перестал ходить и говорить.

Подобные акции, по словам директора детского сада Ирины Напалковой, в дошкольном учреждении стали традицией.

- Мы неоднократно проводили подобные мероприятия, помогали детям. Собирали деньги на операции и лечение, ездили в дом престарелых с концертом. В нашем детском саду параллельно с обучающими задачами стоит еще одна - нравственное воспитание детей. Мы учим творить добро. В последнее время многие родители совершают ошибку, выдвигая материальные ценности на первое место. Мы узнали, что есть трехлетний ребенок, который нуждается в помощи и его родителям очень сложно с этим справиться. Сейчас такое время - дорогие лекарства и лечение. Родители поддержали идею провести благотворительную акцию, - сказала Ирина Напалкова.

Напомним, родные трехлетнего Андрюши обратились в благотворительный фонд «Адал» с просьбой помочь собрать средства для диагностики и лечения ребенка в Германии. Родившийся здоровым, Андрей после прививки АКДС к трем годам перестал ходить и говорить. Казахстанские медики не смогли поставить мальчику диагноз. Нужную сумму собрать не удалось.

Со слов Ирины Напалковой, во время акции собрали 160 тысячи тенге.

- Я хочу сказать спасибо нашим родителям за их активность. Все средства пойдут на лечение Андрюши. Мы уже связались с бабушкой и сегодня передадим деньги. Андрею желаем скорейшего выздоровления, - говорит Ирина Напалкова.



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Благотворительный концерт "Твори добро"


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