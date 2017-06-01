В Актау воспитанники детского сада «Алтын бесiк» провели благотворительную акцию в помощь трехлетнему Андрею Шалагинову

Воспитанники детского сада «Алтын бесiк». Фото автора
Собранные на благотворительном концерте и ярмарке деньги передадут родителям Андрея Шалагинова, нуждающегося в лечении. После прививки АКДС ребенок к трем годам перестал ходить и говорить.
Подобные акции, по словам директора детского сада Ирины Напалковой, в дошкольном учреждении стали традицией.
- Мы неоднократно проводили подобные мероприятия, помогали детям. Собирали деньги на операции и лечение, ездили в дом престарелых с концертом. В нашем детском саду параллельно с обучающими задачами стоит еще одна - нравственное воспитание детей. Мы учим творить добро. В последнее время многие родители совершают ошибку, выдвигая материальные ценности на первое место. Мы узнали, что есть трехлетний ребенок, который нуждается в помощи и его родителям очень сложно с этим справиться. Сейчас такое время - дорогие лекарства и лечение. Родители поддержали идею провести благотворительную акцию, - сказала Ирина Напалкова.
Напомним, родные трехлетнего Андрюши обратились в благотворительный фонд «Адал» с просьбой помочь собрать средства для диагностики и лечения ребенка в Германии. Родившийся здоровым, Андрей после прививки АКДС к трем годам перестал ходить и говорить. Казахстанские медики не смогли поставить мальчику диагноз. Нужную сумму собрать не удалось.
Со слов Ирины Напалковой, во время акции собрали 160 тысячи тенге.
- Я хочу сказать спасибо нашим родителям за их активность. Все средства пойдут на лечение Андрюши. Мы уже связались с бабушкой и сегодня передадим деньги. Андрею желаем скорейшего выздоровления, - говорит Ирина Напалкова.
Подобные акции, по словам директора детского сада Ирины Напалковой, в дошкольном учреждении стали традицией.
- Мы неоднократно проводили подобные мероприятия, помогали детям. Собирали деньги на операции и лечение, ездили в дом престарелых с концертом. В нашем детском саду параллельно с обучающими задачами стоит еще одна - нравственное воспитание детей. Мы учим творить добро. В последнее время многие родители совершают ошибку, выдвигая материальные ценности на первое место. Мы узнали, что есть трехлетний ребенок, который нуждается в помощи и его родителям очень сложно с этим справиться. Сейчас такое время - дорогие лекарства и лечение. Родители поддержали идею провести благотворительную акцию, - сказала Ирина Напалкова.
Напомним, родные трехлетнего Андрюши обратились в благотворительный фонд «Адал» с просьбой помочь собрать средства для диагностики и лечения ребенка в Германии. Родившийся здоровым, Андрей после прививки АКДС к трем годам перестал ходить и говорить. Казахстанские медики не смогли поставить мальчику диагноз. Нужную сумму собрать не удалось.
Со слов Ирины Напалковой, во время акции собрали 160 тысячи тенге.
- Я хочу сказать спасибо нашим родителям за их активность. Все средства пойдут на лечение Андрюши. Мы уже связались с бабушкой и сегодня передадим деньги. Андрею желаем скорейшего выздоровления, - говорит Ирина Напалкова.