Cуд признал незаконной взимаемую у жителя Актау комиссию за обслуживание банковского займа

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В Актауском суде №2 рассмотрено гражданское дело по иску жителя Актау Х. о признании недействительными условий договора банковского займа в части удержания банком комиссии за обслуживание займа.



- Установлено, что 2015 году между истцом Х. и банком заключен договор банковского займа, по условиям которого Х. получил займ на потребительские цели в размере миллиона тенге. По условиям данного договора истец ежемесячно выплачивал банку комиссию за обслуживание займа в размере пяти тысяч тенге. Решением суда иск гражданина Х. удовлетворен, указанное условие договора банковского займа признано недействительным. В пользу истца взыскана незаконно удержанная сумма комиссии, которая составила 120 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.



Решение суда не вступило в законную силу.