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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 412

Cуд признал незаконной взимаемую у жителя Актау комиссию за обслуживание банковского займа

Житель Актау отсудил у банка 120 тысяч тенге. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из архива Lada.kz
В Актауском суде №2 рассмотрено гражданское дело по иску жителя Актау Х. о признании недействительными условий договора банковского займа в части удержания банком комиссии за обслуживание займа.

- Установлено, что 2015 году между истцом Х. и банком заключен договор банковского займа, по условиям которого Х. получил займ на потребительские цели в размере миллиона тенге. По условиям данного договора истец ежемесячно выплачивал банку комиссию за обслуживание займа в размере пяти тысяч тенге. Решением суда иск гражданина Х. удовлетворен, указанное условие договора банковского займа признано недействительным. В пользу истца взыскана незаконно удержанная сумма комиссии, которая составила 120 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Решение суда не вступило в законную силу.


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Комментарии ( 1 )

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aktau666 (Посетители) Сегодня, 10:30
Швейк,
это уже давно началось, с 2016 года, уже не помню с какого месяца вступило в законную силу постановление нац банка, в котором комиссия за обслуживание кредитного займа отсутствует, в виду кризиса и тд приняло такие меры правительство, Но народ об этом в основном не знает и продолжает платить, и после такого постановления, в кредитных договорах отсутствует данная графа. люди начали судится активно в основном в астане и выигрывают. моя сестра тоже выиграла))) и теперь платит на 15 тонн меньше ураа
 
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  • Mestnyi
  • aktau666
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:20
Братцы, да такой пн есть практически в любом договоре банковского кредитования! Это выходит, что все попаданцы могут так же расчехлить обозревшего кредитора? Ну-кась, не ленись, народ! dada
 
 

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