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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 470

Криштиану Роналду подарили созданный дизайнером из Актау чапан

Чапан сшит из велюра, дизайн изделия уникален. Заказчик предъявил особые требования и к фасону чапана. О создании дизайнерской вещи рассказала Нурджамал Нурпейсова, директор дома моды «Нур-Шах».

Нурджамал Нурпейсова
Нурджамал Нурпейсова рассказала, что создала эксклюзивный казахский чапан в кратчайшие сроки. Изделие нападающему клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду подарили представители нефтедобывающей компании Казахстана.

- Чапан сшит сотрудниками дома моды «Нур-Шах». Он изготовлен из велюра, так как на нем узор вышивается красиво. Мы работали с представителем заказчика, их главным требованием было сшить чапан, как удлиненный классический сюртук, с английским воротником, карманами, со строгим казахским узором и изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. Это был индивидуальный и неповторимый заказ, - поделилась Нурджамал Нурпейсова.

Криштиану Роналду подарили созданный дизайнером из Актау чапан


Криштиану Роналду подарили созданный дизайнером из Актау чапан


В эксклюзивный подарочный комплект вошел и головной убор.

Криштиану Роналду подарили созданный дизайнером из Актау чапан


- Мы шили чапаны для спортсменов и гостей из других стран. У меня была мечта - сшить чапан для нашего чемпиона Геннадия Головкина. Я и не ожидала, что мы сошьем чапан для Криштиану Роналду! Я его обожаю, очень уважаю, что он сам добился мирового успеха, признания. Я с удовольствием болею за него и за его команду, - сказала Нурджамал Нурпейсова.


Создание национальных узоров на чапане для Криштиану Роналду


В социальной сети Instagram опубликовали видео вручения подарка Роналду.



- Это традиционная казахская одежда. Она дарится самым уважаемым людям. Это наши символы: флаг, орел. Человек, который надевает чапан и приезжает в Казахстан, считается самым уважаемым, - объясняет значение подарка мужчина на видео.


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