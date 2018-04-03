Криштиану Роналду подарили созданный дизайнером из Актау чапан

Создание национальных узоров на чапане для Криштиану Роналду

Нурджамал Нурпейсова рассказала, что создала эксклюзивный казахский чапан в кратчайшие сроки. Изделие нападающему клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду подарили представители нефтедобывающей компании Казахстана.- Чапан сшит сотрудниками дома моды «Нур-Шах». Он изготовлен из велюра, так как на нем узор вышивается красиво. Мы работали с представителем заказчика, их главным требованием было сшить чапан, как удлиненный классический сюртук, с английским воротником, карманами, со строгим казахским узором и изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. Это был индивидуальный и неповторимый заказ, - поделилась Нурджамал Нурпейсова.В эксклюзивный подарочный комплект вошел и головной убор.- Мы шили чапаны для спортсменов и гостей из других стран. У меня была мечта - сшить чапан для нашего чемпиона Геннадия Головкина. Я и не ожидала, что мы сошьем чапан для Криштиану Роналду! Я его обожаю, очень уважаю, что он сам добился мирового успеха, признания. Я с удовольствием болею за него и за его команду, - сказала Нурджамал Нурпейсова.В социальной сети Instagram опубликовали видео вручения подарка Роналду.- Это традиционная казахская одежда. Она дарится самым уважаемым людям. Это наши символы: флаг, орел. Человек, который надевает чапан и приезжает в Казахстан, считается самым уважаемым, - объясняет значение подарка мужчина на видео.