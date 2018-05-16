Жители Актау спасли застрявшего между камнями жеребенка





Видео спасения прислали пользователи Lada.kz. На кадрах видео видно, что жеребенок застрял между камнями.Чтобы помочь высвободить животное, неравнодушным жителям Актау пришлось прибегнуть к помощи троса и автомобиля. По кадрам видно, что все закончилось благополучно, жеребенок выжил.