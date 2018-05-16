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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 1201

Жители Актау спасли застрявшего между камнями жеребенка

Жители Актау спасли застрявшего в степи между камнями жеребенка. С помощью троса и автомобиля им удалось вызволить животное.

Кадр видео
Видео спасения прислали пользователи Lada.kz. На кадрах видео видно, что жеребенок застрял между камнями.

Чтобы помочь высвободить животное, неравнодушным жителям Актау пришлось прибегнуть к помощи троса и автомобиля. По кадрам видно, что все закончилось благополучно, жеребенок выжил.




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Комментарии ( 5 )

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  • botden
  • Пантера
 МаккенZи (Посетители) Сегодня, 15:04
Парням респект!

А где хозяин скотинки? look
 
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  • МаккенZи
 manwyk (Посетители) Сегодня, 14:46
Вот люди.Настоящие.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:46
Класс! ПОСТУПОК! Спасибо вам за неравнодушие

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • МаккенZи
  • botden
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:37
мужики красавцы!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-1
  • Жанар
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  • koba86
  • Dushman
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:49
Qulannyń joly bolģysh. Jigitter keremet, sóz joq!
 
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  • Пантера
 botden (Посетители) Сегодня, 13:32
Поступок достойный уважения! Молодцы ребята!
 
 

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