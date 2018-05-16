Жители Актау спасли застрявшего между камнями жеребенка

Чтобы помочь высвободить животное, неравнодушным жителям Актау пришлось прибегнуть к помощи троса и автомобиля. По кадрам видно, что все закончилось благополучно, жеребенок выжил.
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Комментарии ( 5 )
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