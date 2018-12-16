Адильбеку Ниязымбетову присвоили звание «Почетный гражданин Мангистауской области»

Фото из архива Lada.kz
В честь празднования Дня Независимости Казахстана двукратному серебряному призеру Олимпийских игр, вице-чемпиону мира и чемпиону Азии Адильбеку Ниязымбетову присвоено звание «Почетный гражданин Мангистауской области».
Боксеру вручили удостоверение почетного гражданина, ленту и медаль.
Для справки:
Звание «Почетного гражданина Мангистауской области» вручается за особые заслуги перед регионом и страной. Звание почетного гражданина является пожизненным, но его можно лишиться в случае судимости. При этом биография гражданина должна быть не менее, чем на десять лет связана с регионом.
Напомним, что в этом году Адильбек Ниязымбетов завершил карьеру боксёра. Помимо двух серебряных наград олимпийских игр, на счету Адильбека победы на чемпионатах Азии и на азиатских играх. Актауский боксер является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.
Боксеру вручили удостоверение почетного гражданина, ленту и медаль.
Для справки:
Звание «Почетного гражданина Мангистауской области» вручается за особые заслуги перед регионом и страной. Звание почетного гражданина является пожизненным, но его можно лишиться в случае судимости. При этом биография гражданина должна быть не менее, чем на десять лет связана с регионом.
Напомним, что в этом году Адильбек Ниязымбетов завершил карьеру боксёра. Помимо двух серебряных наград олимпийских игр, на счету Адильбека победы на чемпионатах Азии и на азиатских играх. Актауский боксер является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.