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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 1300

Адильбеку Ниязымбетову присвоили звание «Почетный гражданин Мангистауской области»

Награду боксеру вручил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Фото из архива Lada.kz
В честь празднования Дня Независимости Казахстана двукратному серебряному призеру Олимпийских игр, вице-чемпиону мира и чемпиону Азии Адильбеку Ниязымбетову присвоено звание «Почетный гражданин Мангистауской области».

Боксеру вручили удостоверение почетного гражданина, ленту и медаль.

Для справки:
Звание «Почетного гражданина Мангистауской области» вручается за особые заслуги перед регионом и страной. Звание почетного гражданина является пожизненным, но его можно лишиться в случае судимости. При этом биография гражданина должна быть не менее, чем на десять лет связана с регионом.

Напомним, что в этом году Адильбек Ниязымбетов завершил карьеру боксёра. Помимо двух серебряных наград олимпийских игр, на счету Адильбека победы на чемпионатах Азии и на азиатских играх. Актауский боксер является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.


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Комментарии ( 2 )

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Жергілікті (Посетители) Сегодня, 17:14
Надо было присвоить это звание его тренеру Марату Жакиеву, заслуженному тренеру РК, почетному гражданину г.Актау. Макең воспитал неоднократного призера Олимпиады, чемпиона мира и чемпионов Азии.
 
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dess (Посетители) Сегодня, 12:11
Везёт парню, заслужил.
 
 

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