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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 1987

Поезд Мангистау-Актобе потерял вагон

Жители Мангистау возмущены, что им продали билеты на несуществующий вагон. В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали сложившуюся ситуацию с недостающим вагоном.

Кадр видео
В редакцию «Лада» сегодня, 22 марта, обратились пассажиры поезда Мангистау-Актобе. По их словам, им продали билеты на вагон №18, которого по прибытии на перрон они не обнаружили.

- То, что произошло сегодня утром, выходит за рамки любого понимания. Мы прибыли на станцию, уже стоял наш поезд 309 сообщением Мангистау-Актобе. Но самое интересное началось потом, когда мы обнаружили, что нашего вагона №18 не оказалось на месте. Работники вокзала сказали, что не знают, как так получилось, что нам продали билеты на несуществующий вагон, - жалуются пассажиры.



Представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип принес официальные извинения пассажирам поезда 309 сообщением Мангистау-Актобе. А также он отметил, что поезд без опозданий и задержек отправился в путь.

- При подаче состава сотрудниками грузовых перевозок не был прицеплен 18 вагон. Почему и с чем это связано, мы будем разбираться. Для нас самое главное, что конфликт был исчерпан на месте и пассажиры все же сели в вагон. Дополнительный вагон был прицеплен. Поезд без опоздания отправился в путь. Мы приносим свои извинения за предоставленный дискомфорт пассажирам, - сказал официальный представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип.



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Комментарии ( 2 )

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motor (Посетители) Сегодня, 15:18
Такое в СССР за 70 лет не было ни одного случая, а у нас чуть ли не каждый день. Кто скажет в чем дело?
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:41
«Бригадир понимает, что он чего-то не понимает, но чего он не понимает, он еще не понимает…»
Очень удивленная проводница второго девятого вагона, в который не сел ни один человек, когда поезд тронулся, пошла к бригадиру поезда и сказала: «Мой вагон пустой». Бригадир тоже очень удивился, сказал: «Hаверное, что-то напутали, как всегда, в кассах». И дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в девятый вагон.

Все, кто купил билеты в девятый вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до девяти. Поэтому дружно прибежали в первый девятый вагон.

Проводница первого девятого вагона, у которой пассажиры давно пили чай и легли спать, в ужасе говорит: «Товарищи, вы откуда в таком количестве? У меня нет ни единого свободного места. Бегите скорей к бригадиру поезда — он в первом вагоне. Причем бегите скорее, поезд стоит всего три минуты. Пусть вас расселяют по свободным местам в первых вагонах».
 
 

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