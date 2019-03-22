Поезд Мангистау-Актобе потерял вагон

В редакцию «Лада» сегодня, 22 марта, обратились пассажиры поезда Мангистау-Актобе. По их словам, им продали билеты на вагон №18, которого по прибытии на перрон они не обнаружили.- То, что произошло сегодня утром, выходит за рамки любого понимания. Мы прибыли на станцию, уже стоял наш поезд 309 сообщением Мангистау-Актобе. Но самое интересное началось потом, когда мы обнаружили, что нашего вагона №18 не оказалось на месте. Работники вокзала сказали, что не знают, как так получилось, что нам продали билеты на несуществующий вагон, - жалуются пассажиры.Представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип принес официальные извинения пассажирам поезда 309 сообщением Мангистау-Актобе. А также он отметил, что поезд без опозданий и задержек отправился в путь.- При подаче состава сотрудниками грузовых перевозок не был прицеплен 18 вагон. Почему и с чем это связано, мы будем разбираться. Для нас самое главное, что конфликт был исчерпан на месте и пассажиры все же сели в вагон. Дополнительный вагон был прицеплен. Поезд без опоздания отправился в путь. Мы приносим свои извинения за предоставленный дискомфорт пассажирам, - сказал официальный представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип.