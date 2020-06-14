Правозащитникам показали колонию в Мангистау

- Представители учреждения пояснили, что по данному факту заведено уголовное дело по заявлению его брата. Сейчас данный материал находится в областной прокуратуре для дальнейшего процессуального решения, - отметили в ДУИС.

Родственники осуждённых ранее заявляли , что две недели не могут связаться со своими близкими, которые отбывают наказание в колонии ГМ-172/6.В четверг, 11 июня, группа родственников собралась у входа в колонию.В ходе беседы установлено, что родственникам осужденных в группу WhatsApp поступило сообщение, что в учреждение якобы ввели войска. Однако данная информация не соответствует действительности, заявили представители колонии. Длительные и краткосрочные свидания были исключены в период карантина. Зато предоставляется возможность видеосвиданий и телефонных переговоров в установленном законом порядке.Теперь же, как и обещали в руководстве ДУИС, они организовали посещение правозащитников. В период карантина они имеют право обхода с соблюдением всех санэпидемиологических мер.Посещение сопровождалось видеосъёмкой.Правозащитники побывали в столовой, досуговом клубе и спальных помещениях.Они расспросили осужденных о «вводе войск», об «избиениях», об условиях жизни в колонии. Все заключённые сообщили, что никаких жалоб не имеют.Правозащитники также побеседовали и с осужденным, видеообращение которого ранее показали по телевидению. Ему предложили написать заявление и заверили о неотвратимости наказания виновных лиц. Однако предупредили о том, что в случае, если его слова окажутся ложью, его самого могут привлечь к ответственности. Осужденный ответил отказом.После состоялась встреча с родственниками осужденных, где им показали видеозапись обхода.