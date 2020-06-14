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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:37

Просмотров: 901

Правозащитникам показали колонию в Мангистау

После информации о том, что в колонии ГМ-172/6 якобы избивают заключённых, представители правозащитных организаций посетили учреждение. Об этом сообщает Polisia.kz.

Фото с сайта Polisia.kz
Родственники осуждённых ранее заявляли, что две недели не могут связаться со своими близкими, которые отбывают наказание в колонии ГМ-172/6.

В четверг, 11 июня, группа родственников собралась у входа в колонию.

В ходе беседы установлено, что родственникам осужденных в группу WhatsApp поступило сообщение, что в учреждение якобы ввели войска. Однако данная информация не соответствует действительности, заявили представители колонии. Длительные и краткосрочные свидания были исключены в период карантина. Зато предоставляется возможность видеосвиданий и телефонных переговоров в установленном законом порядке.

Теперь же, как и обещали в руководстве ДУИС, они организовали посещение правозащитников. В период карантина они имеют право обхода с соблюдением всех санэпидемиологических мер.

Посещение сопровождалось видеосъёмкой.

Правозащитникам показали колонию в Мангистау


Правозащитники побывали в столовой, досуговом клубе и спальных помещениях.

Они расспросили осужденных о «вводе войск», об «избиениях», об условиях жизни в колонии. Все заключённые сообщили, что никаких жалоб не имеют.

Правозащитники также побеседовали и с осужденным, видеообращение которого ранее показали по телевидению. Ему предложили написать заявление и заверили о неотвратимости наказания виновных лиц. Однако предупредили о том, что в случае, если его слова окажутся ложью, его самого могут привлечь к ответственности. Осужденный ответил отказом.

- Представители учреждения пояснили, что по данному факту заведено уголовное дело по заявлению его брата. Сейчас данный материал находится в областной прокуратуре для дальнейшего процессуального решения, - отметили в ДУИС.


Правозащитникам показали колонию в Мангистау


После состоялась встреча с родственниками осужденных, где им показали видеозапись обхода.



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Комментарии ( 3 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 23:14
Кукурузовая каша каждый день...при совке кормили скудно, а сейчас вообще...+опа...сам испытал... beer2
 
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  • Сергей Владимиров
 GuF (Посетители) Сегодня, 22:54
нууу условия шикарнейшие ,смотрю рыбу жрут,живут лучше чем я и жрут лучше чем я, тут теперь разобраться кто сидит из нас.Я пашу 24/7/365 а эти **** *** пинают и жрачка и житуха шикардос
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 21:56
Пионерлагерь, не?
 
 

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