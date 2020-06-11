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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 1544

Родственники осужденных пожаловались на невозможность связаться с заключенными в Актау

Родственники осужденных заявили, что они две недели не могут связаться со своими близкими, которые отбывают наказания в колонии ГМ-172/6. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

Приехавшие к колонии военнослужащие. Фото предоставили родственники осуждёных
По словам Мадины Нурлыбаевой, жены осуждённого, с 25 мая ее супруг не выходил с ней на связь, даже по таксофону.

- От других заключённых нам удалось узнать, что в колонию заводили военнослужащих, которые применяли в их отношении силу. Кого-то избили, кому-то поломали руки или ноги. Их заставляют работать с утра до ночи. Что хотят, то и делают. Это произвол. Мы обращались в колонию с просьбой показать нам наших мужей, но они ссылаются на карантин и не пускают нас в здание. Сообщают нам только то, что все нормально с нашими близкими и нет повода для беспокойств. Но мы даже не знаем, живы они или нет, - говорит Мадина Нурлыбаева.


По словам женщины, ее муж болеет гепатитом С и ему нельзя поднимать тяжелое.

- Мать моего мужа ходила к нему с лекарствами, её также не пустили. Сказали, что передадут лекарства и поместят его в санитарную часть для проведения соответствующих процедур. Но его сокамерники сказали нам, что у него отобрали эти препараты, - говорит жена заключенного.


По словам обеспокоенных родственников, они создали отдельную группу в WhatsApp мессенджере, чтобы узнавать друг от друга хоть какие-то новости. В ней состоят около 40 жителей из Жанаозена, Актау, Атырау и Уральска.

Сегодня, 11 июня, группа родственников собралась у входа в колонию для разбирательств.

Как сообщили в ведомстве, на встречу с родственниками вышли начальник учреждения ГМ-172/6 и его заместитель, а также заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

- В ходе беседы установлено, что родственникам осуждённых в группу WhatsApp поступило сообщение, что в наше учреждение ввели войска. Однако данная информация не соответствует действительности. Мы с пониманием относимся к трудностям, сложившимся в период карантинных мер. Длительные и краткосрочные свидания были исключены в период карантина. Мы предоставляем возможность видеосвиданий и телефонных переговоров в установленном законом порядке. Наши представители разъяснили переживающим родственникам о сложившейся ситуации, ответили на все их вопросы, обменялись необходимыми данными, после чего все разошлись. В ближайшее время мы организуем посещение правозащитников. В период карантина они имеют право обхода. Позже они расскажут об обстановке в колонии, - разъяснили в ведомстве.



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