Мангистауская область оказалась в тройке аутсайдеров по знанию медицинскими работниками системы страхования

Актауская городская поликлиника №2 в числе лидеров. Фото автора из архива Lada.kz

Акция «Тайный пациент» проведена Фондом социального медицинского страхования по всей республике. Опрошено более 700 медицинских организаций, в Мангистауской области – 22 организации первичной медико-санитарной помощи.



- В июле после завершения льготного периода в системе медстрахования участились жалобы населения о том, что в медицинских организациях людям отказывают в предоставлении услуг, причём даже тех, которые входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и доступны каждому человеку, проживающему в Казахстане. Поэтому Фондом соцмедстрахования инициировано проведение мониторинга знаний специалистов регистратуры и медицинских работников о системе медстрахования, медицинских услугах, которые входят в пакет ОСМС и ГОМБП, стандартам оказания медпомощи, а также по вопросам статуса застрахованности пациентов, - отметили в филиале фонда.



Акция проводилась посредством «тайного» обзвона медицинских организаций специально подготовленными экспертами филиала. По итогам исследования самый высокий уровень знаний показали медработники ТОО «МЦ Жалымбетов» (75 процентов) и Актауской городской поликлиники №2 (69,5 процента).



Хуже всего, со слов экспертов филиала, дела обстоят в Жетыбайской сельской больнице и Тупкараганской центральной районной больнице – здесь показатель составил 0 процентов по причине недозвона до call-центра медицинских организаций. В ИП КХ «БАЙБОЛАТ» и Боранкульской районной больнице» и вовсе отсутствуют call-центры. В целом по республике Мангистауская область оказалась в тройке аутсайдеров по данным показателям с 27,7 процентами.



Среди наиболее частых замечаний экспертов: нечёткое понимание некоторыми медработниками различий между пакетами ОСМС и ГОБМП, некорректные ответы по поводу взносов и отчислений, способов оплаты, непонимание различий оплаты между самостоятельным плательщиком и плательщиком единого совокупного платежа, недостаточная информированность о статусе страхования и возможностях получения медпомощи при его отсутствии.



- Благодаря проекту мы постарались оценить знания медработников с позиции пациента. Для нас важно снизить количество неправомерных отказов пациентам в получении необходимой медицинской услуги, повысить сервис в медицинских организациях, обеспечить пациентов компетентными консультациями. Результаты позволят определить направления, по которым нужно усилить знания медработников и улучшить качество предоставления медицинских услуг. Это станет основанием для адресного обучения медработников, а не для каких-либо мер взыскания, – отметили в филиале Фонда социального медицинского страхования.