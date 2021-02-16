Жители 9 микрорайона Актау возмутились планами строительства нового жилого дома

Жители дома №3 в 9 микрорайоне обратились с жалобой в редакцию Lada.kz. По их словам, на месте бывшего здания ЖЭК планируют построить жилой дом, который создаст дополнительную нагрузку на коммуникации.- У нас и так часто проблемы с водой и электричеством из-за здания «Народного банка» и гостиницы «Три дельфина» неподалеку. Еще одно здание, а тем более жилое, создаст лишнюю нагрузку на электросети и водопровод. Сейчас это помещение пустует, поскольку из-за повысившейся стоимости аренды ателье и другие конторы были вынуждены оттуда съехать, - рассказала одна из жильцов.Она также сообщила, что 13 февраля представители СПК «Каспий» провели общественные слушания, уведомления о которых появились на доске объявлений лишь за два дня до этого.- Сперва на объявлениях вообще было написано, что слушания пройдут 12 числа, то есть, они развесили листовки только за день до мероприятия. Потом уже кто-то прошел и ручкой исправил - перенес на 13 февраля. Эти объявления висели где-то, где их никто не увидит. Если бы моей маме случайно не рассказал кто-то из соседей, то я бы так о них и не узнала, - добавила жительница.На собрании жители предложили представителям СПК «Каспий» построить на месте старого здания парк или детскую площадку, однако, по их словам, предложение отклонили.По словам Турара Жунусова, информацию о предстоящем собрании заблаговременно разместили в газетах.- Мы опубликовали объявление в газетах, поскольку хотели, как полагается, провести общественные слушания с презентацией проекта в нашем здании. Но позже мы поняли, что информация из газет может дойти не до всех, поэтому прошли и дополнительно развесили объявления, - сообщил Турар Жунусов.Он объяснил, что строить на месте старого здания ЖЭКа детскую площадку или парк экономически невыгодно, так как СПК «Каспий» не может самостоятельно проводить строительные работы.- Мы только устраиваем конкурс на застройку. Здесь мы планировали построить небольшой дом, благоустроить территорию вокруг ближайших домов, создать зеленый сквер и воркаут-площадку. Нынешнее здание находится в непригодном для сдачи состоянии. Ремонтировать его бессмысленно, поэтому мы хотели построить новое, с автономной системой отопления, энерго- и водоснабжения. Нужно понимать, что для привлечения инвесторов строительство должно быть экономически выгодным, - добавил Турар Жунусов.