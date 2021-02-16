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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 2357

Жители 9 микрорайона Актау возмутились планами строительства нового жилого дома

Жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения жителей. Жалобу прокомментировал Турар Жунусов, заместитель председателя правления СПК «Каспий».

Фото предоставлено пользователем Lada.kz
Жители дома №3 в 9 микрорайоне обратились с жалобой в редакцию Lada.kz. По их словам, на месте бывшего здания ЖЭК планируют построить жилой дом, который создаст дополнительную нагрузку на коммуникации.

- У нас и так часто проблемы с водой и электричеством из-за здания «Народного банка» и гостиницы «Три дельфина» неподалеку. Еще одно здание, а тем более жилое, создаст лишнюю нагрузку на электросети и водопровод. Сейчас это помещение пустует, поскольку из-за повысившейся стоимости аренды ателье и другие конторы были вынуждены оттуда съехать, - рассказала одна из жильцов.

Она также сообщила, что 13 февраля представители СПК «Каспий» провели общественные слушания, уведомления о которых появились на доске объявлений лишь за два дня до этого.

- Сперва на объявлениях вообще было написано, что слушания пройдут 12 числа, то есть, они развесили листовки только за день до мероприятия. Потом уже кто-то прошел и ручкой исправил - перенес на 13 февраля. Эти объявления висели где-то, где их никто не увидит. Если бы моей маме случайно не рассказал кто-то из соседей, то я бы так о них и не узнала, - добавила жительница.

Жители 9 микрорайона Актау возмутились планами строительства нового жилого дома


На собрании жители предложили представителям СПК «Каспий» построить на месте старого здания парк или детскую площадку, однако, по их словам, предложение отклонили.

По словам Турара Жунусова, информацию о предстоящем собрании заблаговременно разместили в газетах.

- Мы опубликовали объявление в газетах, поскольку хотели, как полагается, провести общественные слушания с презентацией проекта в нашем здании. Но позже мы поняли, что информация из газет может дойти не до всех, поэтому прошли и дополнительно развесили объявления, - сообщил Турар Жунусов.

Он объяснил, что строить на месте старого здания ЖЭКа детскую площадку или парк экономически невыгодно, так как СПК «Каспий» не может самостоятельно проводить строительные работы.

- Мы только устраиваем конкурс на застройку. Здесь мы планировали построить небольшой дом, благоустроить территорию вокруг ближайших домов, создать зеленый сквер и воркаут-площадку. Нынешнее здание находится в непригодном для сдачи состоянии. Ремонтировать его бессмысленно, поэтому мы хотели построить новое, с автономной системой отопления, энерго- и водоснабжения. Нужно понимать, что для привлечения инвесторов строительство должно быть экономически выгодным, - добавил Турар Жунусов.




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Комментарии ( 8 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:14
Здесь самих жильцов близлежащих домов понять можно, но ведь по мимо этого пятачка.. есть и заброшенный давно участок между 14 и 9 напротив бывшего турецкого кафе "Турецкий берег" там и котлован своё время вырыли и в итоге забросили так и стоит теперь долгостроем последние 12 лет... почему властям города не вернуть обратно этот земельный участок и использовать его по назначению...у нас в 14 микрорайоне умудрились втиснуть ещё две высотки жилых зданий между Домом
Связи и ЖК Изумрудный как раз напротив 9 микрорайона и ничего про строительство этих жилых комплексов вообще раньше ничего известно не было...в областном центре в своё время умудрились продать земельные участки на 20 лет вперёд так, что здесь ничего удивительного.... Бизнес есть бизнес и ничего лишнего...
 
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  • Toryn
  • Космос
 Expert (Посетители) Сегодня, 14:27
полностью автономное?

водонапорная башня и септик?）
 
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  • Toryn
 Исатай (Посетители) Сегодня, 14:26
В каких газетах разместили объявление? Кто-то читает газеты? Это бред какой-то!
 
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  • Toryn
 YYP (Посетители) Сегодня, 13:50
"Здесь мы планировали построить небольшой дом, благоустроить территорию вокруг ближайших домов, создать зеленый сквер и воркаут-площадку" на самом деле хотят построить семиэтажный дом.
где можно подробней узнать про их планы, Лада подскажи если знаешь!
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 13:42
место шоколадное
 
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  • Aktauskii
 zhanino (Посетители) Сегодня, 13:40
Достали уже со своими застройками, вроде же запретили строить внутри микрорайонов, вон сколько земли в новых микрорайонах, там и стройтесь, вон в 15 мкр строят дом , вообще 16 этажей тоже постоянные перебои с электричеством , водой и тд, так теперь и грохот стоит, надо запретить категорически застраивать микрорайоны особенно старые
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 13:32
Шта??? Автономное водоснабжение? Это как? Колодцы во дворе?
Че за чушь?
У нас в регионе жилья что ли мало?
 
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  • ЁмоЁ
  • Aktauskii
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:21
Место то какое хорошее, лакомый кусочек
 
 

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