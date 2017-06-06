Марал Танибергенова из Актау завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе

Марал Танибергенова выступила в весовой категории 38 кг. В первой схватке спортсменка одержала победу над соперницей из России. В следующей встрече одолела спортсменку из Латвии. В финале наша землячка досрочно одержала победу над соперницей из Франции.- Марал - единственная спортсменка сборной Казахстана среди кадетов, кто добился такого хорошего результата. Спортсменка с легкостью справилась со своей задачей и оправдала надежды тренерского состава. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой и управлению спорта за возможность участия в данных соревнованиях, - отметил Александр Мухалев.Международный турнир по женской борьбе среди взрослых, юниоров и кадетов завершился 4 июня в Дормагене (Германия). В турнире приняли участие спортсмены из 23 стран.