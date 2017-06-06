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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 72

Марал Танибергенова из Актау завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе

Воспитанница спортивной школы по вольной борьбе представила Мангистау на соревнованиях в Германии. Об этом рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Марал Танибергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым
Марал Танибергенова выступила в весовой категории 38 кг. В первой схватке спортсменка одержала победу над соперницей из России. В следующей встрече одолела спортсменку из Латвии. В финале наша землячка досрочно одержала победу над соперницей из Франции.

Марал Танибергенова из Актау завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе


- Марал - единственная спортсменка сборной Казахстана среди кадетов, кто добился такого хорошего результата. Спортсменка с легкостью справилась со своей задачей и оправдала надежды тренерского состава. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой и управлению спорта за возможность участия в данных соревнованиях, - отметил Александр Мухалев.

Международный турнир по женской борьбе среди взрослых, юниоров и кадетов завершился 4 июня в Дормагене (Германия). В турнире приняли участие спортсмены из 23 стран.


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Комментарии ( 1 )

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iriska (Посетители) Сегодня, 12:51
Умница девочка.
 
 

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