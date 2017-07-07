Актауский борец Нурдаулет Жарылгапов стал чемпионом республиканского турнира по казакша курес в Павлодаре

В День столицы в Павлодаре прошел республиканский турнир по казакша курес. В соревнованиях приняли участие лучшие палуаны из всех регионов Казахстана.Спортивную честь Мангистауской области защищал мастер спорта Нурдаулет Жарылгапов - чемпион областного турнира «Каспий көкжалы».Нурдаулет Жарылгапов провел пять схваток. По словам тренера, наш борец сумел реализовать свои лучшие приемы и выиграть турнир.- Первую схватку с чистой победой Нурдаулет одержал в борьбе с карагандинским палуаном. С явным преимуществом он одолел атырауского борца во второй схватке. В третьем поединке не оставил шансов на победу сопернику из Павлодара. За выход в финал одолел борца из Восточно-Казахстанской области. В финале наш борец встретился с соперником из Кызылорды. Бой длился всего три минуты, и Нурдаулет выиграл досрочно чистым броском. Главный приз турнира - автомобиль - достался Нурдаулету, - рассказал Кайрат Бурбасов.Впереди Нурдаулета Жарылгапова ждет подготовка к чемпионату Казахстана по казакша курес и дзюдо.