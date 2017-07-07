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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:36

Просмотров: 975

Актауский борец Нурдаулет Жарылгапов стал чемпионом республиканского турнира по казакша курес в Павлодаре

На республиканском турнире по казакша курес актауский борец Нурдаулет Жарылгапов удостоился золотой медали и выиграл главный приз - автомобиль. Об этом рассказал Кайрат Бурбасов, старший тренер детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо Мангистауской области.

Нурдаулет Жарылгапов. Фото предоставил Кайрат Бурбасов
В День столицы в Павлодаре прошел республиканский турнир по казакша курес. В соревнованиях приняли участие лучшие палуаны из всех регионов Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищал мастер спорта Нурдаулет Жарылгапов - чемпион областного турнира «Каспий көкжалы».

Нурдаулет Жарылгапов провел пять схваток. По словам тренера, наш борец сумел реализовать свои лучшие приемы и выиграть турнир. 

Актауский борец Нурдаулет Жарылгапов стал чемпионом республиканского турнира по казакша курес в Павлодаре


- Первую схватку с чистой победой Нурдаулет одержал в борьбе с карагандинским палуаном. С явным преимуществом он одолел атырауского борца во второй схватке. В третьем поединке не оставил шансов на победу сопернику из Павлодара. За выход в финал одолел борца из Восточно-Казахстанской области. В финале наш борец встретился с соперником из Кызылорды. Бой длился всего три минуты, и Нурдаулет выиграл досрочно чистым броском. Главный приз турнира - автомобиль - достался Нурдаулету, - рассказал Кайрат Бурбасов.

Впереди Нурдаулета Жарылгапова ждет подготовка к чемпионату Казахстана по казакша курес и дзюдо.


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:39
Нұрдәулеттi құттықтаймын. Еңбегi жемiстi бола берсiн ...
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 09:58
Не хилые призы однако в республиканских соревнованиях.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 

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