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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 263

Бауыржан Нарбаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо

Воспитанник областной специализированной детско-юношеской школы «Жас батыр» выступил в весовой категории 55 кг. О победе своего подопечного рассказал Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы.

Бауыржан Нарбаев на татами. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
В первой схватке Бауыржан выиграл «иппоном» у соперника из Кыргызстана Доолотбека Таалайбекулы.

- В состязании с японским атлетом Сейго Накаджимо наш спортсмен оказался сильнее и вышел в финал. В решающей схватке Бауыржан одолел противника из Узбекистана Манушера Ширинова «иппоном» за 30 секунд и стал чемпионом, - рассказал Манарбек Бисекенов.

Чемпионат Азии по дзюдо завершился в Бишкеке 16 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран.

- Я боролся с сильными и достойными соперниками, но был нацелен на победу с самого начала чемпионата. Рад, что оправдал надежды моих тренеров — Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева. Теперь моя цель — Олимпиада, - рассказал Бауыржан Нарбаев.


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Комментарии ( 1 )

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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 13:15
Ай да красавчик. Ай да молодчина.
 
 

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