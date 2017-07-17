Бауыржан Нарбаев из Актау стал чемпионом Азии по дзюдо

Бауыржан Нарбаев на татами. Фото предоставлено школой "Жас батыр"

В первой схватке Бауыржан выиграл «иппоном» у соперника из Кыргызстана Доолотбека Таалайбекулы.



- В состязании с японским атлетом Сейго Накаджимо наш спортсмен оказался сильнее и вышел в финал. В решающей схватке Бауыржан одолел противника из Узбекистана Манушера Ширинова «иппоном» за 30 секунд и стал чемпионом, - рассказал Манарбек Бисекенов.



Чемпионат Азии по дзюдо завершился в Бишкеке 16 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран.



- Я боролся с сильными и достойными соперниками, но был нацелен на победу с самого начала чемпионата. Рад, что оправдал надежды моих тренеров — Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева. Теперь моя цель — Олимпиада, - рассказал Бауыржан Нарбаев.