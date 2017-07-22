Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае

Чемпионы турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области

Сборную Мангистауской области возглавил тренер Жарас Калимов.



Медали высшего достоинства завоевали Нурым Дилшат, выступавший в весовой категории до 64 кг, и Арман Нурасылов в весе до 75 кг.



«Серебро» команде принес Нуртилек Садакбай в весовой категории 91 кг. Бронзовым призером соревнований стал Нурлыхат Отепбергенов, выступавший в весовой категории до 64 кг.



- Это престижный турнир, именно здесь идет «обкатка» молодых мастеров кожаной перчатки. Соревнования стали путевкой в большой бокс для многих именитых спортсменов. На турнире в свое время боксировали Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Бахтияр Артаев, Мерей Акшалов и Иван Дычко. Сегодня все бои были зрелищными. Наши боксеры Нурым Дилшат и Арман Нурасылов выполнили норматив мастера спорта Республики Казахстан. Лучшим боксёром турнира признан Нурым Дилшат. Нашим ребятам есть над чем работать, несмотря на то, что они показали хороший бокс, - сказал Жарас Калимов.



Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти братьев Айтеновых, завершился 21 июля в Костанае. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из Казахстана, России и Узбекистана.