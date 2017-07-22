Сейчас на сайте
2589
объявлений
  • Продам 4-комнатную квартиру за 49 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 80 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 200 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 2 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам Гараж за 3 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 22 Июля
+34...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.98 KZT
  • €1 = 378.34 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:13

Просмотров: 496

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае

Спортивную честь региона на международном турнире по боксу среди молодежи, посвященном памяти братьев Айтеновых, защищали воспитанники Мангистауской школы бокса. В копилке сборной Мангистау две золотые, одна серебряная и бронзовая медали. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Чемпионы турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Сборную Мангистауской области возглавил тренер Жарас Калимов.

Медали высшего достоинства завоевали Нурым Дилшат, выступавший в весовой категории до 64 кг, и Арман Нурасылов в весе до 75 кг.

«Серебро» команде принес Нуртилек Садакбай в весовой категории 91 кг. Бронзовым призером соревнований стал Нурлыхат Отепбергенов, выступавший в весовой категории до 64 кг.

- Это престижный турнир, именно здесь идет «обкатка» молодых мастеров кожаной перчатки. Соревнования стали путевкой в большой бокс для многих именитых спортсменов. На турнире в свое время боксировали Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Бахтияр Артаев, Мерей Акшалов и Иван Дычко. Сегодня все бои были зрелищными. Наши боксеры Нурым Дилшат и Арман Нурасылов выполнили норматив мастера спорта Республики Казахстан. Лучшим боксёром турнира признан Нурым Дилшат. Нашим ребятам есть над чем работать, несмотря на то, что они показали хороший бокс, - сказал Жарас Калимов.

Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти братьев Айтеновых, завершился 21 июля в Костанае. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из Казахстана, России и Узбекистана.


Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае
Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае
Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае
Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Костанае
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика