Бекзад Нурдаулетов выиграл Чико Куаси техническим нокаутом и завоевал первый титул на профи-ринге

Полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО), чемпион мира среди любителей, провёл свой первый титульный поединок на профессиональном рингеВ Актау он встретился с непобеждённым нидерландцем Чико Куаси (5-0-1, 2 КО). Поединок закончился в девятом раунде, когда Куаси получил травму и не смог продолжить бой.Спортсмены бились за титул WBO в полутяжёлом весе.Бекзад выиграл четвёртый бой техническим нокаутом и завоевал первый титул в профи, Куаси потерпел первое поражение в карьере.