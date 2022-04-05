Мусин предложил вывести на рынок конкурента "Казахтелекому"

Демонополизировать группы компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Об этом он сказал на заседании комиссии по демонополизации экономики при правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



Мусин выступил с докладом о ряде организационных и законодательных мер для демонополизации телекоммуникационной отрасли.



Рассмотрен вопрос по занимаемой доле фиксированной и мобильной связи в стране. В частности, было отмечено, что АО "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80 процентов на рынке фиксированной связи и свыше 60 процентов на рынке мобильной связи.



Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО "Казахтелеком" занять существенную долю на иных смежных рынках. АО "Казахтелеком" принадлежит 100 процентов доли рынка цифровой маркировки товаров, 78 процентов доли на рынке операторов фискальных данных, 55 процентов – доля на рынке Центров обработки данных, 33 процента – доля на рынке услуг платного телевидения, 75 процентов – всех радиочастот.



"Необходимо отметить, что при консолидации компаний "Кселл" и "Теле2" ставилась цель достичь положительного эффекта за счет оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за 3 года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена", - говорится в сообщении.



В качестве решения Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Премьер-министр Смаилов поручил МЦРИАП совместно с ФНБ "Самрук-Казына" внести в недельный срок предложение по данному вопросу.



Также было отмечено, что сегодня у небольших операторов возникают сложности при получении доступа к кабельной канализации и прокладке своих линий связи, так как основная часть кабельной канализации находится на балансе и эксплуатируется АО "Казахтелеком". Таким образом АО "Казахтелеком" может ограничивать развитие средних и мелких провайдеров, которые готовы предоставлять услуги доступа к интернету населению в качестве "последней мили".



Для решения проблемы МЦРИАП РК предлагает законодательно предусмотреть ряд поправок, включая подачу электронной заявки и определение четкого перечня оснований для отказа в предоставлении услуги. Кроме того, в случае жалоб в необоснованном отказе, уполномочить РГП "ГРС" на проведение технического аудита, по результатам которого уполномоченный орган будет вправе вносить предписания в случае выявления нарушений. Вместе с тем предлагается усилить административную ответственность оператора за необоснованный отказ в предоставлении услуги по кабельной канализации.



На заседании обсуждалось и то, что отдельные крупные операторы связи не стимулируют развитие средних и малых провайдеров интернета, предоставляя им невыгодные условия сотрудничества. Существуют факты, когда из-за невыгодных условий дилерского договора, АО "Казахтелеком" препятствует стимулированию развития средних и мелких провайдеров интернета, что негативно отражается на развитии телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к телекоммуникационным услугам. Это, в свою очередь, препятствует успешной реализации поручений Президента по развитию телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к интернету.



Законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" в селах для малых операторов связи и создание условий малым операторам для прокладки сетей по электрическим столбам позволит решить данную проблему.



Касательно предоставления радиочастотного спектра, который законодательно определен национальным ресурсом и является исчерпывающим, было предложено провести аукционный механизм, что позволит обеспечить прозрачность распределения частот, а также изъятие неэффективно используемых радиочастот.



Приводится пример Нур-Султана, где на сегодняшний день не имеется свободных частот, а большая часть выданных радиочастот находятся у группы АО "Казахтелеком", что, в свою очередь, делает невозможным появление новых игроков на рынке.